「未離乳小海豹」徘徊鼻頭漁港 潛水員將圍捕適時安置

新北市鼻頭漁港出現1隻疑似海豹的動物，引發民眾好奇並拍照貼上網。新北市動保處今天派員查看，確認「是真的，且是小海豹」，明天將動員潛水人員下水圍捕，盼能適時安置。

有網友拍下類似海瀨的動物在新北市鼻頭漁港內來回，引起民眾注意，懷疑是1隻不該在亞熱帶出現的小海獅。但也有網友指出，這隻水中動物今天也曾出現在附近的漁港，似乎在游泳玩耍。

新北市政府動物保護防疫處接受媒體採訪時表示，「怎麼可能」，海豹屬外來種，加上生存環境等因素，不太可能在台灣鄰近海域出現，牠們生活環境應該在北太平洋等地。

不過，動保處仍邀專家及動保員前往鼻頭漁港查證。動保處指出，沒想到，這隻水中動物疑似玩累了，竟爬上碼頭旁木架，相關人員一看驚呼「是真的，真的是海豹」。

新北市政府動保處長楊淑方告訴中央社記者，根據觀察，這隻小海豹身長僅約60公分，疑為仍在哺乳期的小海豹，不可能離父母太遠，但在自然環境不適宜且未發現其牠海豹情況下，小海豹出現的原因，有待查證及追究。

她表示，在不傷害小海豹情形下，明天將動員潛水人員下水圍捕，希望能適時安置，以保護小海豹的生命。