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3周大幼貓被剪指甲 擺出「埋首痛哭」的模樣超療癒！
日本一名飼主在推特分享家中幼貓的可愛照片，他幫出生才3周的「ねこちゃん」剪指甲，剪完後小貓彷彿像面臨世界末日一般，將臉埋在前肢裡蜷縮成一團，陷入極度憂鬱絕望的狀態。
這則貼文獲得近7萬個讚，網友表示感受的到小貓的崩潰但是好療癒。被問及為什麼要幫這麼小的貓咪剪指甲，大野解釋幼貓很容易鉤到東西，導致爪子脫落流血，因此把牠剪短會比較好，也希望牠之後能習慣使用指甲剪。
大野說，給ねこちゃん剪指甲不會暴走，但會像是吶喊「不要阿～～」不情願的尖叫。他通常會把貓咪放在腿上對著牠唱歌，轉移注意力一邊進行剪爪的工作。結束後為了安撫情緒，會努力地讚美貓貓「你好棒」，並且給予零食獎勵。
獸醫林子軒表示，對很多貓來說，剪指甲是可怕且討厭的事，如果過程中亂動可能會被誤剪受傷或抓傷主人，因此替貓剪指甲最重要的就是讓貓保持冷靜放鬆，進行時要在整體愉悅輕鬆的環境，搭配貓喜歡的食物輔助，每次剪完給予口頭或實質獎勵，培養貓咪不再懼怕指甲刀的存在，以及剪指甲的行為。
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