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台南黑面琵鷺逾1200隻 保育季活動登場

中央社 / 台南24日電

台南度冬的黑面琵鷺數量超過1200隻，2021黑面琵鷺保育季系首場活動「黑琵．happy 2021愛黑琵」今天在台南市七股區黑面琵鷺展示館登場，也為賞鳥季揭開序幕。

台南市長黃偉哲上午出席開幕儀式，並與現場民眾一起騎自行車從黑面琵鷺展示館出發，騎到第二賞鳥亭賞鳥。

黃偉哲致詞時表示，據統計目前約有1200隻黑面琵鷺到台南度冬，是全台最大的族群，可見台南的黑面琵鷺保育有相當成果，黑面琵鷺是珍貴的保育鳥類，市政府也會擔起更多的責任來悉心保護，讓這群國際的嬌客能夠在台灣「將他鄉變故鄉」。

台南市政府農業局長李建裕表示，全球黑琵族群2021年全球普查總數達5222隻，首次突破5000隻大關，其中在台灣記錄到3132隻，約為全球總數6成，創下歷年新高，而其中有2114隻在台南，主要分布在學甲濕地、七股、四草等地區。

李建裕表示，2021黑面琵鷺保育季系列活動包括節能減碳卡打車賞黑琵打卡逍遙遊、廢鐵成鋼黑琵創作展、黑琵保育季繪本「小黑琵度假遊學記」第2輯發表、找尋台南市長黃偉哲野放「T85」黑琵來度冬、尋找社區黑琵圖騰、2021黑琵親子輕旅行等，希望各地民眾把握機會到台南安排生態之旅。

台南 黑面琵鷺 賞鳥

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