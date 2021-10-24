寵物知識+／「獅子王抱」錯了嗎？3招教你正確貓咪抱法

啊～吃胖呀～爸爸滴～吉娃娃～！2019年真人版獅子王上映，家裡有貓主子的奴才們也抓到了正大光明曬主子（順便宣傳電影）的機會，網上開始瘋傳各種獅子王抱的曬貓照。

但是，這種抱法其實會對貓咪造成傷害喔！

俗稱獅子王抱的抱法，會讓貓咪整個下半身懸空，身體全部重量都壓在腋下，對脊椎造成負擔，也會造成貓咪的前肢根部關節傷害。

除此之外，這種抱法也很被貓咪討厭。四肢完全踩不到地的情況，貓主子很容易因為緊張、缺乏安全感而開始死命掙扎。

掙扎過程中除了更容易導致貓咪關節受傷之外，奴才也很可能被亂揮的爪子抓傷。

其他常見的NG抱法還有，捏後頸、抓前腳，跟機關槍抱法。

捏後頸。母貓在移動幼貓時會使用這個方式，但是奴才自己來做，很容易沒有拿捏好力道，導致筋骨受傷。至於已經長大的貓主子，更不用說了，全身體重動輒好幾公斤，並不適合用這種方式喔！

抓前腳。抓住貓咪的前腳往上拉，會傷害貓咪關節，請完全避免使用這種方式。

機關槍抱法。這是個讓貓咪很不舒服的姿勢。對貓咪來說，被抱＝身體被拘束的狀態，如果連雙手雙腳也被完全困住，只會加深貓咪不自在，更想要逃走。

愛護主子，請用正確的貓咪抱法。請謹記抱貓三原則：關係好、動作穩、靠得住。

關係好。貓咪只肯讓信賴的人抱。如果你發現每次想要摸摸抱抱，貓主子就光速逃離現場時，請在日常生活中多多與主子培養感情，等主子比較熟悉信任你之後再採取行動。

千萬不要逞一時之慾硬抱，貓主子除了會更加不信任你之外，更可能會反咬你一口喔！

動作穩。要讓主子放心把身體交給你，動作請平穩輕柔。毛毛躁躁、搖搖晃晃都會讓貓咪神經緊張。抱前，可以先輕聲跟貓咪說說話摸摸頭，等貓主子進入放鬆狀態後，再輕柔地一手托胸，一手托屁屁，用貓咪覺得舒服的方式，抱起主子。

靠得住。抱貓的秘訣是讓貓咪有安全感，抱起貓咪後，請讓貓咪的身體完全地靠住自己，避免懸空或是滑下去的風險。手要安穩地托住貓咪，也不能趁亂伸鹹豬手，偷摸貓主子不喜歡被摸的部位。

托著抱，環肩抱，嬰兒抱，都是OK的抱貓方式喔！

如果貓主子就是不喜歡抱抱，或在抱抱途中掙扎，千萬不要硬拉強留，這都會讓貓咪心理留下陰影，可能從此討厭碰觸。為了跟風玩一下曬貓，得罪主子，傷了主子的心，是一萬個划不來啊！

別再用獅子王抱了，你聽過貓咪的正確抱法嗎？愛護主子，從抱抱開始，就算用屁股面對榮耀岩子民也很威風啊！

本圖文摘自SwiTube｜獅子王抱法錯了嗎？三招教你正確貓咪抱法，經作者授權轉載，以上內容引自《特搜！貓咪忙什麼 外傳: 從NG行為到貓砂挑選，深度解密貓咪相處守則》