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照片中其實不只三隻貓！第四隻太會藏 網友直呼：根本忍者

聯合新聞網 / 綜合報導
除了三隻黑貓之外，這張照片還有第四隻貓。圖擷取自reddit
除了三隻黑貓之外，這張照片還有第四隻貓。圖擷取自reddit

有些動物為了適應大自然，都會發展出「保護色」隱藏自己，使得獵物沒辦法輕易分辨目標下手。最近有位外國網友分享照片，讓人訝異就算是常見的寵物貓咪，居然都可能擁有自己的保護色。

根據日本媒體「grape」報導，最近有位外國網友，在「Reddit」論壇分享一張照片。畫面一眼望過去，可以馬上看到有三隻黑貓排成一直線，然而這位網友卻表示，其實在這張照片中，一共有四隻貓咪存在。

原來第四隻貓，就在後排那隻黑貓的左邊，然而因為他的毛色和四周圍背景太過相似，形成天然的保護色，所以很難一眼望去就察覺到。甚至如果不提醒畫面上有四隻貓，可能會有許多人因此忽略掉。

第四隻貓就在最後面黑貓的旁邊。圖擷取自reddit
第四隻貓就在最後面黑貓的旁邊。圖擷取自reddit

網友們紛紛表示「我找了好久都沒找到」、「完全看不到啊，保護色太完美了」、「這隻貓是忍者嗎」、「我還以為第四隻也是黑貓拚命找」、「那隻貓的名字可能叫『威利』」、「其實叫『約翰希南』」、「搞不好其實藏了20隻，只是我們找不出來」、「你們都沒發現第五隻對吧」、「這是什麼眼力測驗嗎」。

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