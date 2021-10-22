集集貓頭鷹爆紅吸引「大砲」 專家籲勿過度干擾

南投縣集集鎮一對貓頭鷹近日爆紅，吸引大批民眾架起「大砲」捕捉身影。鳥類專家指出，大批民眾拍鳥，多少會干擾貓頭鷹，希望民眾保持距離、嚴禁用閃光燈、餵食、保持安靜。

集集鎮大眾爺廟前一棵大樟樹住著一對貓頭鷹，疑為夫妻檔，貓頭鷹前陣子飛離後，最近又飛回樹上的樹洞居住，原本只是鳥友、攝影愛好者間私房景點，近日因網路訊息傳播而爆紅，吸引大批民眾架起照相機捕捉身影，鏡頭「大砲」一字排開，令人憂心造成干擾。

一名曾姓攝影愛好者表示，大眾爺廟前樟樹上來了2隻貓頭鷹，這對貓頭鷹來此已第8個年頭，由於地點交通便利、廟前廣場平坦舒適又有樹蔭，被攝影愛好者稱為五星級拍鳥據點，但要拍到2隻「同框」需耐心，他去第3次等候2個多小時，才見到「鳥夫妻」同框見客。

對於大批民眾守候拍鳥行為，鳥類專家、行政院農業委員會特有生物研究保育中心高海拔試驗站主任姚正得今天接受中央社記者訪問表示，有人認為貓頭鷹住在廟前，廟方辦活動早已干擾貓頭鷹生活，但這些屬於非持續性干擾，但他很擔心大批民眾拍鳥情形，會演變為持續性行為，各地民眾輪番上陣，多少會影響貓頭鷹。

姚正得表示，不確定這2隻貓頭鷹目前是否有繁殖、育雛行為，也不確定是否為1公、1母，但可能性很高，貓頭鷹白天休息、睡覺，受到干擾便會外出查看，呼籲拍攝民眾要調整心態，不需要一直守候想拍到特殊畫面，更希望民眾不要群聚，以免干擾貓頭鷹生活。

特有生物研究保育中心動物組鳥類研究室助理研究員范孟雯說，由於未捕捉研究，不確定這2隻貓頭鷹性別，目前應無育雛行為，但人群過多、吵雜聲仍會造成干擾，希望民眾保持距離、嚴禁使用閃光燈、人工餵食、保持安靜勿喧譁等，以免過度干擾貓頭鷹。