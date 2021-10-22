影／白目小貓秀拳法遭前輩貓咬頭壓制 網友笑：這是教育指導

人類社會講求長幼有序，年輕的若是不尊重長輩，很可能會吃上苦頭。不過從日本網友最近分享的一部影片來看，似乎在貓的世界裡頭，懂得敬老尊賢這一套也很重要。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「b09a2032c」最近分享一支影片，在影片前段，左下角的灰黑色小貓不斷揮舞手腳，對著比較大隻的棕貓使出「貓拳」攻擊。最後棕貓受不了，直接對小貓一陣狂咬，這才讓不識相的小貓落荒而逃。

b09a2032c表示，這隻小貓本來是要出籠子玩，於是把大門打開，結果棕貓就這麼走了進來。面對小貓的攻擊，棕貓顯然是想以「前輩」身份教訓對方，所以才會咬小貓的頭。雖然可能很痛，不過棕貓應該只是點到為止，事後兩隻貓繼續互相追逐，感情算十分不錯。

網友們紛紛表示「反抗期的兒子和媽媽嗎」、「這是教育指導吧」、「下手沒那麼重，感受到了前輩的溫柔」、「太可愛了」、「破解對方的拳法」、「雖然使出了壓倒性的力量，不過眼神沒有殺意」、「一開始還忍著，然後瞬間爆怒」、「我家也有同樣的狀況」、「結局還挺可愛的」。