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影／茄苳樹果實超美味 大貓熊不惜「毀樹」也要吃

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
大貓熊肚子餓了啃竹子。圖／台北市立動物園提供
大貓熊肚子餓了啃竹子。圖／台北市立動物園提供

涼爽的秋天來臨，戶外的溫度雖算冷，但台北市立動物園貓熊館戶外活動場的茄冬樹卻「瑟瑟發抖」。原來又到了大貓熊家族在戶外玩耍探索的時刻，茄冬樹向來受到大貓熊們喜愛，為了要吃到高處的果實，大貓熊會爬上茄苳樹折斷樹枝，通常一天就可以把樹木變得光禿禿的，但經過半年休養就又長好長滿。

天氣逐漸轉涼，當氣溫低於攝氏26度以下時，動物園就會開始讓團團、圓仔、圓圓和圓寶輪流到戶外活動場透透氣，戶外活動場的茄苳樹總要接受圓仔的考驗，通常一天之內樹幹就會變得光禿禿，經過半年的休養後，再度長好綠色枝葉的茄苳樹們，準備重新接受重大考驗。面對「毀樹姐妹花」，大貓熊戶外活動場的茄苳樹們只能「挫咧等」。

動物園表示，秋天正逢茄苳樹果實成熟期，為了吃到長在高處的果實，圓仔都會利用強而有力的熊掌將樹枝折下，檢查是否有果實藏在枝枒間，看似採果實的行程，「毀樹計畫」也正同步進行中。而圓寶經過了半年成長，已經是個活潑大寶寶，毀樹能力看似也不遜色於姊姊。

動物園指出，過往觀察記錄，只要圓仔與圓寶一到戶外活動場，總會排除萬難爬到樹稍高處探索，還能趁便享受現採果實的美好滋味。

動物園說，在大貓熊家族到戶外活動場前，保育員會先做過完善的場地安全審核，確認每個地方的植栽、樹木與場地配置都安全妥當，確認大貓熊們能安心無虞的在樹上移動，加上大貓熊們各個都是爬樹高手，當看到牠們正在爬高高毀樹時，喜愛大貓熊的粉絲可以不用擔心牠們會爬到一半掉下來。

動物園提醒，民眾經過大貓熊館前，可以停下腳步，找尋一下戶外活動場有沒有毀樹的痕跡、展現高超爬樹技巧的特技熊、或是「毀樹姊妹花」的身影，觀察一下大貓熊「整理」茄苳樹的各種反應。

大貓熊們正大啖美味的茄苳樹果實。圖／台北市立動物園提供
大貓熊們正大啖美味的茄苳樹果實。圖／台北市立動物園提供

貓熊 動物園 圓仔

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