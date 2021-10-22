愛貓慶周歲出遊遇狗狂吼「心情跌落谷底」 網友見表情好心疼
貓狗雖然都是人類常見的寵物，不過貓貓和狗狗之間不對頭，也不是什麼新鮮事。最近一位日本網友，就用一張照片，說明貓咪碰上狗狗後的狀況究竟會變得多糟糕。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「miikomaple」最近分享一張照片，表示他有天帶著自家的愛貓出門散步，卻在途中被狗狗給吼了。結果貓咪就此心情大壞，露出如照片般哀怨的神情。
散歩に行ったら犬に吠えられた#猫 #猫好きさんと繋がりたい #エキゾチックショートヘア pic.twitter.com/QMA5upyi6d— エキゾのきなこさん。 (@miikomaple) October 13, 2021
miikomaple表示，這隻貓咪是名為「kinako」的母貓，日前才剛過一歲生日。這回是第一次帶kinako來外頭散步，一開始牠爬樹還玩得很開心，結果不巧碰上了一隻狗狗被吼了一下，馬上讓kinako的情緒跌落谷底。
許多網友紛紛表示「太可愛了吧」、「還是很可愛，不過希望能打起精神」、「表情也太無奈」、「是太可愛才被吼的吧」、「被欺負了，沒事嗎」、「表情真豐富，好想抱抱牠」、「牠嚇死了吧」、「完全感受到全身的鼓動」、「憔悴的表情也很棒」、「沒看過這麼可愛的貓」、「本來牠是想跟狗狗作朋友吧」、「好想安慰牠喔」。
誕生日会を盛大にやった#猫 #猫のいる暮らし #猫好きさんと繋がりたい #誕生日おめでとう pic.twitter.com/yRKm8NLSIc— エキゾのきなこさん。 (@miikomaple) October 13, 2021
いつものエサが半年分当たる応募用に美味しい顔ください…#猫 #猫好きさんと繋がりたい #猫アレルギーだけど猫飼っています pic.twitter.com/qkwt7bZSnF— エキゾのきなこさん。 (@miikomaple) October 14, 2021
歯ブラシを愛してやまない…#猫 #猫好きさんと繋がりたい #Raraコン pic.twitter.com/K886Zgbzh5— エキゾのきなこさん。 (@miikomaple) October 15, 2021
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