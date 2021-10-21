編號711東卯山落難台灣黑熊康復了 擬野放重返山林

編號711的台灣黑熊因誤入東卯山而受困救傷，經過特生中心9個月照養，已逐漸康復，農委會林務局10月19日召開專家學者會議，研商後續處置方案，與會專家初步達成共識，黑熊狀況良好，但為避免再發生人熊衝突或滋擾事件，應盤點遠離部落的山林區域，在兼顧人、熊安全的前提下，朝野放方向準備，努力讓黑熊得以返回山林。

東卯山黑熊因原頸圈編號為M16711而被暱稱為711，去年中秋節誤中農民防山豬用套索陷阱，同年12月初傷癒野放至牠的原棲息地「雪山坑溪野生動物重要棲息環境」。12月16日起，711便一路往淺山果園與聚落移動，進入原先設定的電子圍籬範圍，東勢林區管理處隨即展開驅離行動，然而711仍在12月下旬、今年1月密集於苗栗麻必浩部落及台中桃山部落不同果園間活動，滋擾4處果園，甚至進入農舍，翻找冰箱、櫥櫃，食用農民儲備食物及狗糧，也入侵雞舍吃雞和雞飼料，引發居民擔憂人身安全，驅離行動強度一再提升，今年1月23日卻發現711再度受困於一處竹林內的陷阱，立即展開救援，並移至特生中心低海拔試驗站照養。

林務局表示，為了讓711有再次重返山林的機會，第二次療養期間，由特有生物研究保育中心野生動物急救站細心處理711左前掌部傷口，由於本次傷口位置位於掌部關節處，影響血流導致掌部缺血，部分組織壞死，為保留絕大多數的左前肢皮膚及肌肉，以較密集清創的方式保守治療，因此本次傷勢復原期較第一次長。

由於711可能是我國首例與人類聚落產生「人熊高度接觸」的台灣黑熊，為維持711對人類的警戒，於特有生物研究保育中心低海拔試驗站照養期間，團隊人員均避免過多接觸，並密切觀察711與外界互動的反應，詳實記錄，也避免給予狗糧、熊料等可能加強牠與人為環境連結的食物，以自然野果搭配蔬菜為主。

19日的評估會議中，一致認為711復原良好，野放的首要顧慮在於如何避免牠再次造訪農舍或農地，會中達成共識朝野放方向準備，林務局將盤點適合黑熊棲息的地點，評估該地食物資源豐度、與聚落距離、獵捕行為、後續監測可及性、後續驅趕、捕捉配套措施，及當地居民對黑熊野放的接受程度等，並會同專家學者再評估，確有合適地點，即會執行野放。