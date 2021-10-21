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狗墜井底被困消防員拋繩救援 毛孩一舉動聰明得令人驚訝

香港01 / 撰文：卡洛兒
1隻小黃狗跌入一口井中，因井裏無水，狗狗沒有遇溺，但難以徒手爬出來。（影片截圖）
1隻小黃狗跌入一口井中，因井裏無水，狗狗沒有遇溺，但難以徒手爬出來。（影片截圖）

狗狗除了是人類最忠心朋友，在危急關頭都可以聰明自救！巴西1隻狗狗意外掉進1個枯井中被困住，消防員將繩索拋下，打算讓牠咬着再拉上來，沒想到狗狗卻非常聰明，想出1個方法大大降低救援難度，令消防員都感到驚訝。

從影片可見，1隻小黃狗跌入一口井中，因井裏沒有水，狗狗未有遇溺，但難以自己爬出來。消防員其後接報到場救援，把繩索丟入井中，打算讓狗狗咬住後，再與隊員合力把狗狗拉上來。

不過狗狗卻相當聰明，牠將繩子末端的圓圈直接套在自己身上，這樣做就能確保拉上去時不會不小心脫掉，因狗狗機智的做法，令救援行動變得簡單，消防員很輕鬆地把牠拉出來了，而上來時亦沒有掙扎，看來對消防員哥哥絕對信任，最終亦成功救援。

狗狗卻相當聰明，牠將繩子末端的圓圈直接套在自己身上，確保拉上去時不會不小心脫掉。（影片截圖）
狗狗卻相當聰明，牠將繩子末端的圓圈直接套在自己身上，確保拉上去時不會不小心脫掉。（影片截圖）

據報道指，狗狗現時已平安回到主人身邊。不少人看到影片都感到驚喜，大讚狗狗非常聰明，「本來是一項艱難的任務都變得簡單了」，又指不是每隻狗都像牠一樣聰明。

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文章授權轉載自《香港01》

消防員 寵物

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