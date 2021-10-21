快訊

砸毀警用電腦 松山之亂「唯一」被告 徐權判刑6月

連兩天本土+0！無死亡個案、境外2例 疫苗覆蓋率達六成五

影／地震讓堆貨倉庫震出「貓皇一隻」 倉皇竄出身影惹網笑：抓到小偷

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友公司倉庫在東京地震時，意外「震出」一隻躲藏的貓咪。圖擷取自twitter
一位網友公司倉庫在東京地震時，意外「震出」一隻躲藏的貓咪。圖擷取自twitter

日本關東地區在月初發生地震，地震規模來到5.9，造成多起交通事故、建築損壞等事件。一位網友在檢視防盜監視器時，就發現在劇烈的搖晃之下，使得公司倉庫出現令人意想不到的畫面。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「namururu」最近分享一支影片，內容是所屬公司的倉庫，在地震發生瞬間的監視畫面。雖然可以看出搖晃幅度頗大，但倒下來的物品不算太多，倉庫大抵仍維持原狀。

不過就在影片10秒處左右，畫面偏左下方的位置，突然跑出一隻貓咪，顯然是受到震波影響被摔出來的。Namururu表示，這隻是經常跑來公司串門子的貓，沒有想到地震當時就躲藏在公司倉庫裡頭，但幸好雖然摔了這麼一跤，貓本身倒是沒有大礙。

網友們則紛紛表示「貓咪啊啊啊啊啊」、「震到連貓都想逃呢」、「搞笑節目嗎」、「腳完全沒站穩好好笑」、「這展開超乎我的想像」、「東西都沒倒真是萬幸」、「迴避能力很強喔」、「根本噴出來似的」、「311時也看過這樣逃跑的貓」、「逃跑速度挺快的」、「小偷貓」、「多虧有地震，才抓到這隻不法侵入者」。

地震 日本

延伸閱讀

影／貓逃避洗澡怎麼辦？他設「古典陷阱」成功拐吃貨貓進浴室

被帶去醫院動手術 白貓發現誤上賊船面露驚恐狂叫「放我出去！」

喵星人在說什麼呢？他用「貓語app」翻譯結果超噴飯 網友笑：不愧是貓皇

日本地震狂搖！香蕉集體陣亡倒地 畫面掀網熱議：太「蕉」慮

相關新聞

影／地震讓堆貨倉庫震出「貓皇一隻」 倉皇竄出身影惹網笑：抓到小偷

日本關東地區在月初發生地震，地震規模來到5.9，造成多起交通事故、建築損壞等事件。一位網友在檢視防盜監視器時，就發現在劇烈的搖晃之下，使得公司倉庫出現令人意想不到的畫面。

狗墜井底被困消防員拋繩救援 毛孩一舉動聰明得令人驚訝

狗狗除了是人類最忠心朋友，在危急關頭都可以聰明自救！巴西1隻狗狗意外掉進1個枯井中被困住，消防員將繩索拋下，打算讓牠咬着再拉上來，沒想到狗狗卻非常聰明，想出1個方法大大降低救援難度，令消防員都感到驚訝。

12年成長76倍！外來種鳥類增加 壓縮本土鳥生存空間

農委會特生中心研究團隊追蹤2009至2020年資料顯示，保育類鳥種中的台灣朱雀和烏頭翁，以及本土鳥類棕三趾鶉、斑紋鷦鶯等...

繁殖鳥類調查 台灣朱雀、烏頭翁族群下降

為掌握台灣繁殖鳥類族群變動情形，農委會特生中心從2009年起號召公民科學家協力調查，累積超過70萬筆鳥類資料，顯示台灣朱...

影／灰面鵟鷹過境數量創新高 獵人摸黑帶槍入山被活逮

時值北方猛禽過境屏東恆春半島的高峰期，繼赤腹鷹爆出逾25萬隻出境大量，有「國慶鳥」之稱的灰面鵟鷹，昨天創單日破萬、累計逾...

半個成人大！男在閣樓發現近100公分巢穴 75000隻黃蜂嗡嗡嗡

英國48歲除蟲專家克魯斯（Ralph Clews）8日在一棟民宅裡發現近100公分的超巨大黃蜂巢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。