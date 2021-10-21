影／地震讓堆貨倉庫震出「貓皇一隻」 倉皇竄出身影惹網笑：抓到小偷

日本關東地區在月初發生地震，地震規模來到5.9，造成多起交通事故、建築損壞等事件。一位網友在檢視防盜監視器時，就發現在劇烈的搖晃之下，使得公司倉庫出現令人意想不到的畫面。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「namururu」最近分享一支影片，內容是所屬公司的倉庫，在地震發生瞬間的監視畫面。雖然可以看出搖晃幅度頗大，但倒下來的物品不算太多，倉庫大抵仍維持原狀。

不過就在影片10秒處左右，畫面偏左下方的位置，突然跑出一隻貓咪，顯然是受到震波影響被摔出來的。Namururu表示，這隻是經常跑來公司串門子的貓，沒有想到地震當時就躲藏在公司倉庫裡頭，但幸好雖然摔了這麼一跤，貓本身倒是沒有大礙。

網友們則紛紛表示「貓咪啊啊啊啊啊」、「震到連貓都想逃呢」、「搞笑節目嗎」、「腳完全沒站穩好好笑」、「這展開超乎我的想像」、「東西都沒倒真是萬幸」、「迴避能力很強喔」、「根本噴出來似的」、「311時也看過這樣逃跑的貓」、「逃跑速度挺快的」、「小偷貓」、「多虧有地震，才抓到這隻不法侵入者」。