【動物冷知識】禿頭危機不只人類有！可愛蜜袋鼯為找老婆通通「地中海」
哈囉大家好，我是帽帽！
今天我們來看跟毛皮有關的動物冷知識吧！
蜜袋鼯的前額、胸部及泄殖腔有臭腺。雄性蜜袋鼯也會以臭腺來劃定地盤。
飼養的寵物蜜袋鼯經由醫師評估，帶他們去做結紮手術後，頭頂的毛髮不但會長出來，也可以減少異味，但前提就是要經由醫師判斷唷！
The bald spot on a male sugar glider is actually a scent gland #animals #naturefacts #animales pic.twitter.com/bXfaFDcQmr— Kiddopedia (@kiddopediatv) January 8, 2020
貓與兔都會整理自己的毛髮，吃進肚後，會在胃中糾結成一團緊密的團狀物，這可能會導致他們緩慢餓死。某些物種例如貓可以經由嘔吐排除，少數情況無法排除時必須由醫師經由外科手術方式排除。
毛球症除了定期梳理毛髮外，也可以透過攝取預防毛球症。
Somebody please send me a picture book about this. It’s very important. pic.twitter.com/jF1Fwa7AAT— Kait Feldmann (@kaitfeldmann) October 13, 2021
鳥類會拔活獸毛築巢的文獻資料少，但YouTube影片卻超多！
他們甚至會拔人類的頭髮來築巢。
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