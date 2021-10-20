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【動物冷知識】禿頭危機不只人類有！可愛蜜袋鼯為找老婆通通「地中海」

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看跟毛皮有關的動物冷知識吧！




蜜袋鼯的前額、胸部及泄殖腔有臭腺。雄性蜜袋鼯也會以臭腺來劃定地盤。

飼養的寵物蜜袋鼯經由醫師評估，帶他們去做結紮手術後，頭頂的毛髮不但會長出來，也可以減少異味，但前提就是要經由醫師判斷唷！




貓與兔都會整理自己的毛髮，吃進肚後，會在胃中糾結成一團緊密的團狀物，這可能會導致他們緩慢餓死。某些物種例如貓可以經由嘔吐排除，少數情況無法排除時必須由醫師經由外科手術方式排除。

毛球症除了定期梳理毛髮外，也可以透過攝取預防毛球症。




鳥類會拔活獸毛築巢的文獻資料少，但YouTube影片卻超多！

他們甚至會拔人類的頭髮來築巢。

參考連結：1234

蜜袋鼯

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