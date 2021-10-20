影／金孫就是任性！大象阿嬤吃蛋糕前 小象一個箭步搶先摧毀

泰國大象保育組織Samui Elephant Haven日前幫園區裡一隻大象阿嬤準備了一塊75公斤的大蛋糕，豈料牠的金孫小象竟率先衝向蛋糕，吃了一口蛋糕吐出來後，還將整個身體壓在蛋糕上，瞬間摧毀了蛋糕。

期間大象阿嬤只是淡定地在一旁吃蛋糕，完全沒有阻止小象的行為。Samui Elephant Haven在社群平台分享這段影片，吸引近400萬觀看人次。

許多網友認為小象行為跟人類小孩無異，紛紛表示：「家有快2歲的幼童，小象的動作讓我感到好熟悉」、「小象吃了不合口味就吐出來，還蹂躪蛋糕真是壞壞！」、「人們喜歡動物寶寶，但牠們應該是最糟糕的物種」、「為什麼所有物種的寶寶都會造成這麼大的威脅」。

有人疑惑大象阿嬤展現超高耐心的原因，網友回答：「畢竟母象懷胎近3年，你就能理解牠們為什麼這麼有耐心了。」