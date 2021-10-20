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搶救寶寶！生態學家凌晨跑魚市 挖出死鯊魚媽媽肚裡未孵化卵

聯合新聞網 / 綜合報導
魚市販售的雌鯊魚露出未孵育的卵。圖／取自dutchsharksociety
魚市販售的雌鯊魚露出未孵育的卵。圖／取自dutchsharksociety

義大利馬爾他島（Malta）凌晨的魚市場，一條雌鯊魚即將分娩，但是這條雌鯊魚早已死亡多時。

這是環境生態保育組織Sharklab- Malta創辦人諾威爾（Greg Nowell）幾乎每天都會經歷的場景。他總是趕在日出前穿梭魚市各攤販間，找出雌鯊魚並小心翼翼地從牠們體內取出小小鯊魚卵，再帶回辦公室嘗試讓每條未出生的小鯊魚再次獲得生命。

國際自然保護聯盟（IUCN）統計全球海洋裡1147種鯊魚、鰩魚物種中超過1／3面臨滅絕。在過去半個世紀裡，因為人類過度捕撈，導致海洋鯊魚和鰩魚數量減少了71%。

部分生物學家試圖搶救鯊魚後代，以提高該物種數量。諾威爾在2011年底因緣際會成為業界第一人，當時他在魚市場看到魚販出售鯊魚泄殖腔（某些物種背後腸道、尿道及生殖道的出口）排出的卵，他買回家放進水族箱內，2個月後發現胚胎開始生長。

諾威爾表示：「那是搶救鯊魚行動的開端。我想知道能否發現、撫養並釋放更多小鯊魚。過去在魚販會扔掉賣不出去的東西，我們希望增加小鯊魚存活的機會。」自此Sharklab-Malta成功地孵育了316條鯊魚並野放

這些小鯊魚將扮演2個角色：其一是讓人類更理解該物種、並提高保護意識。其次就是建立日後孵育小鯊魚的標準程序。在諾威爾進行孵育研究後近十年間，科學家們希望這些孵育方法運用到其他種類魚種。

環境生態保育組織Sharklab- Malta從魚市救出卵(左上)，再帶回孵育(右上)，卵孵化成小鯊魚(左下)，最後野放(右下)。圖／取自facebook
環境生態保育組織Sharklab- Malta從魚市救出卵(左上)，再帶回孵育(右上)，卵孵化成小鯊魚(左下)，最後野放(右下)。圖／取自facebook

鯊魚 義大利 生態保育 野放

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