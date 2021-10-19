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狗會說人話？牧羊貴賓用特殊裝置對貓同伴表達思念之情

聯合新聞網 / 綜合報導
會用發聲板「說人話」的牧羊貴賓邦尼。圖取自IG
會用發聲板「說人話」的牧羊貴賓邦尼。圖取自IG

狗狗也能用人話進行溝通嗎？美國一名飼主透過特製裝置和訓練，能讓家裡的牧羊貴賓講出簡單詞句，甚至還會對家中成員的消失表達悲傷之意。

住在美國華盛頓的飼主戴芬（Alexis Devine）養了一隻名叫邦尼（Bunny）的牧羊貴賓，她聲稱邦尼具有透過發聲板和人溝通的能力。透過踩踏面板上的按鈕，能夠表達一些簡單的詞句，像是「媽媽在哪」或「邦尼難過」。

三個月前戴芬家養的貓Uni失蹤了，她上傳的一段影片，邦尼透過發聲板表達牠的悲傷，說出「貓咪掰掰」，這個動作讓戴芬頓時淚如雨下。戴芬說在Uni失蹤前兩個月，邦尼也有用音板表達「Uni家人在一起」。

戴芬說邦尼不只會想念貓咪，還有家裡的男主人強尼，強尼是一位高中老師，前陣子因為疫情幾乎都在家工作。他返回學校後的第一周，邦尼就一直用發聲板詢問「爸爸在哪」，持續很多天。

專家表示，邦尼思念貓咪和男主人是非常有可能的，因為大多數社交動物生活在一個小群體裡，當有成員消失時都能覺察，就像母獸隨時都能追蹤寶寶的蹤跡，當牠跑太遠時就會去把牠帶回來。

邦尼使用的發聲板來自一個名為TheyCanTalk的研究計畫，主要研究動物是否能透過裝置和人類溝通，這個板子最早被用於溝通障礙的人們，現在則被改良成適用於動物的語言實驗。

英國薩塞克斯大學的研究顯示，狗狗的理解力不限於「坐下」、「拿過來」這種簡單的詞彙，甚至能捕捉每個字詞的細微變化。另一個匈牙利的專家表示，狗狗對語言的處理程序和人類雷同，但這不代表「對話」是人狗最佳的溝通方式，使用視覺或氣味線索的效果可能更勝語言。

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