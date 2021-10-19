3隻待認養貓堆疊睡成「扇形」收養人直呼：根本藝術作品

三隻睡的很香的待領養貓。圖取自推特 有些住在中途之家待認養的貓，由於不是永久穩定的居所，會表現得緊張不自在，但也有相當坦然的貓，和同伴大剌剌地睡在一起，呈現出奇妙的睡姿，讓暫時收留的飼主直呼「就像一個藝術作品」。

日本一名網友作為中途之家，收留了三隻流浪貓，雖然只是暫時的居所，三隻貓過的自在愜意，睡相也很奇妙。三隻貓躺在床上，四隻向前伸展，頭和身體的姿勢意外高度一致，堆疊在一起呈現出完美的扇形。從另個角度拍攝，三隻貓的臉面向同一個角度，彷彿一齊對著鏡頭瞇眼微笑。

三隻睡的很香的待領養貓。圖取自推特

除了扇形的睡姿，該網友還分享了貓咪其他熟睡的照片，看得出來即使是中途之家，牠們都得到很好的照顧。

這名網友的家除了這三隻，還有許多貓住在一起，他除了在推特貼出提供領養的貓咪資訊外，還有分享自己養的家貓「きび」的日常。