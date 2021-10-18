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他用自家橘貓實測「貓語app」準確度 竟發現牠有起床氣

聯合新聞網 / 綜合報導
貓語app現在在日本很紅。圖取自wepress
貓語app現在在日本很紅。圖取自wepress

近來一款號稱可以翻譯貓語言的app「ニャントーク」在日本爆紅，藉由貓的叫聲能辨別牠的喜怒哀樂。一名日本網友拿家裡4歲的橘貓「茶茶」當作實驗對象，在不同的時間和場合使用，測試該app的準確度。

首先是晚上當茶茶悠哉地賴在沙發上，他首次用app翻譯，得到的結果是「不要不理我」，主人想說可能是寂寞於是摸摸牠，得到的是「我很需要你」、「見到你很開心」的正面反饋。繼續摸下去時，app卻顯示茶茶說「讓我獨處！」，但此時飼主沒特別感覺到茶茶的嫌惡感。

玩玩具的心情

再來是測試茶茶在玩玩具時的反應，最初的翻譯是「感到沒勁」、「沒精神」等狀態，隨後測出的是「我在狩獵」、「好幸福」的詞句，貓咪玩玩具時本來就會很開心，所以他覺得這個反應測試結果是OK的。

上醫院的心情

接著他用一年一度的健康檢查時間進行測試，因為貓咪討厭上醫院，本來預想會負面詞句連發，但是茶茶除了在家裡關進籠子裡時一直狂叫外，過程中幾乎沒有發出聲音，因此無從得知貓咪對醫院的反應。

睡前的心情

以前在晚上睡前關燈時，茶茶會一直叫個不停，好像想表達什麼，飼主從以前就一直很在意，這個機會剛好拿app來測試。翻譯結果是「我愛的人，你聽得到嗎？」，看了之後的對話，也讓飼主在寂靜的夜裡感到一陣寂寞，他不禁想「難道貓和人一樣，到了深夜都會變得多愁善感嗎？

起床的心情

最後一項是起床後的測試，早晨的第一句話是「真沒勁」，接著開始關心起飼主的身體狀況，最後卻以「不爽」作結，顯然早上剛起床的情緒不太好。

這名網友認為貓語app能夠準確反應貓咪心情的正確率約6～7成，另外這個app不會對環境音或人類話語有反應，然而若人模仿貓發出「喵」的聲音還是能辨識。整體而言，他認為把這個app作為健康管理用途，精準度會有疑慮；但若只是和貓咪無傷大雅的日常對話，還是滿有樂趣的。

貓咪 日本 健康檢查 寵物知識

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