寵物知識+／貓咪翻肚肚代表討摸？一種情形是在暗示「你滾」

很多奴才都遇到過這種陷阱：貓咪起身走向你，喵喵叫著，一邊熟練地滾倒在你腳邊，或是到家打開門時，主子瞇著眼，對你露出肉呼呼的肚子。

不少人肯定被萌出了一臉血，伸出手，幸福地想著：「啊，主子這麼喜歡我，正在撒嬌討摸摸啊！」

然後伸出去的手就被咬了。

好叭，這中間一定有著什麼誤會。

其實，露出肚肚這麼一個簡單的動作，貓咪要表達的意思千變萬化。

它可以代表友好問候，也可以表示拒絕、邀請玩耍、投降或攻擊。

為了避免更多人落入翻肚陷阱，

下面我們帶大家了解，如何正確判斷貓咪各種情況翻肚的意思。

情況1：翻肚肚可以表示打招呼。

當你走進房間，貓咪可能會尾巴豎直走向你，或是原地翻肚給你看。

兩者都是表示「哦！嗨！你回來啦，我很開心看見你」的意思。

那麼這兩種差在哪裡呢？

翻肚的貓咪，對你信任程度很高。

肚子是貓咪非常脆弱的部位，翻過來給你看，代表信任與放鬆。

白話文翻譯過來就是：「見到你，我超級安心又開心der」。

尾巴豎直走向你的貓咪，則是偏向「看到你好開心呦」。

比較沒有突顯心理放鬆的部分。

翻肚還有一種意思。

如果你進到房間，貓咪先是慢吞吞瞄了你一眼，然後才打著哈欠，懶洋洋地原地翻肚，伸著懶腰露出肚子的話。

對，不要懷疑，他就是懶得下床而已。

（當然，他也是很安心的狀態在表達問候意思）

情況2：貓咪自己走到你腳下翻肚。

通常你繼續往前走，貓咪還會鍥而不捨地追上來，再次熟練滾倒。

常見於野外碰瓷專業戶。

這其實是21世紀收編鏟屎官常見的詐騙手法之一。

貓咪在邀請你跟他玩耍的意思。

翻譯為白話文就是：「你看起來不錯，來嘛，我們一起玩嘛」。

情況3：你撸貓撸到一半，貓咪翻肚。

對原本就不喜歡被摸肚子的貓咪，這絕．對．不．是他回心轉意了。

恰恰相反，這是主子表示不耐，謝絕再摸的意思喔！

翻譯為白話文就是：「你可以滾了」。

情況4：兩隻貓咪快吵起來時，其中一隻貓咪翻肚。

這是貓咪在向對方投降，希望對方放過自己。

翻譯為白話文就是：「好啦你是老大，有話好好說，不要動手嘛」。

情況5：兩隻貓咪打起來時，其中一隻貓咪翻肚。

這是貓咪的終極防禦姿勢，不惜暴露脆弱肚肚，也要四肢爪子齊上。

翻譯為白話文就是：「別逼人太甚，老子也是可以拚命的」。

情況6：貓咪睡覺睡到翻肚。

這代表貓咪覺得這裡非常非常安全，毫不保留地露出弱點也OK。

如果奴才看到家中主子是這個睡姿，恭喜你！主子非常信任你喔！

綜合以上，真相是：貓咪翻肚，是在表達某種姿態，不是為了邀請你去摸他肚肚喔！

事實上，肚子是很多貓咪的禁區，如果你真的出手偷摸了，有些貓咪覺得自己的信任被辜負了，會惱怒地出手攻擊你喔。

那如何判斷貓咪翻肚是在邀請你跟他玩，還是在拒絕你繼續摸呢？

很簡單— — 看貓咪翻肚的時候，你是不是正在撸貓。

如果你正在撸，貓咪翻肚，請果斷收手，貓咪可能感到煩了。

如果你還沒撸，貓咪翻肚，這是貓咪在跟你打招呼／邀請你玩耍。

這時候你可以摸摸貓咪的頭部與下巴等貓咪喜歡的部位，回應他的信任與喜愛喔！

看到這裡，大家對貓咪翻肚肚的意圖是不是更瞭解了呢？

下次遇到貓咪翻肚跟你打招呼時，請用摸頭來獎勵貓咪的信任吧！

本圖文摘自SwiTube｜為什麼貓咪看到你就翻肚肚？，經作者授權轉載，以上內容引自《特搜！貓咪忙什麼 外傳: 從NG行為到貓砂挑選，深度解密貓咪相處守則》