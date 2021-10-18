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影／戳一下就乖乖露手臂 動物園幫紅毛猩猩打新冠疫苗
新冠肺炎從2019年爆發，各國民眾陸續接種疫苗以尋求保護力，現在連動物也開打疫苗！美國華盛頓特區西北部的史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）公布第一批接種疫苗的動物，對象為11隻靈長動物。園方同時分享紅毛猩猩施打疫苗的影片，畫面中的紅毛猩猩按照工作人員指示量耳溫、打疫苗，完成後也獲得食物獎勵，十分可愛。
史密森尼國家動物園15日公佈，7隻紅毛猩猩、1隻西部低地大猩猩、1隻白耳伶猴以及2隻皇狨猴已接種新冠疫苗。
其中園方公開紅毛猩猩接種疫苗的影片，只見工作人員用手點耳朵、手臂，紅毛猩猩就靠近工作人員，或換邊給對方量耳溫、打疫苗，十分聽話。甚至有一隻接種疫苗後，用手摸摸手臂，似乎覺得打針很痛，像人類反應一樣。在獸醫以及飼養者觀察之下，目前所有接種疫苗的靈長動物並未出現任何副作用。
史密森尼國家動物園在9月13日，曾有獅子，老虎確診新冠肺炎。其中13隻已經恢復健康，作息以及飲食也逐漸正常，並將在感染過後的90天，才接種疫苗。
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