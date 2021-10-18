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保全撿到走失貓貼畫像告示尋主 網友見真身爆笑：100%神還原

香港01 / 撰文：卡洛兒
保全在大廈公共位置貼出尋主人啟示，「誰家貓丟了？到保全亭認領，長這樣」，然後箭頭指向黑白素描畫像。（抖音影片截圖）
保全在大廈公共位置貼出尋主人啟示，「誰家貓丟了？到保全亭認領，長這樣」，然後箭頭指向黑白素描畫像。（抖音影片截圖）

根本是被保全工作耽誤的畫家！1名毛孩主人分享1件生活趣事，指貓主子「小五」日前從家中逃跑出去，卻不小心被保全當場逮住，保全其後在大廈貼出尋找主人的啟示，還畫了1幅素描讓人辨認，結果「神還原」了本尊的樣貌及厭世神情，令人一看秒爆笑。

主人「小五他爹」在抖音上載片段，標題寫道「逃跑失敗，被保全小哥給攔住了」。從影片可見，保全在大廈公共位置貼出尋主人啟示，「誰家貓丟了？到保全亭認領，長這樣」，然後箭頭指向黑白素描畫像，顯示貓咪的花紋、胖胖的短腿、圓圓但帶有怨念的眼神，以及下垂而厭世的嘴角。

鏡頭一轉，顯示主人從保全室領回貓咪並帶他回家時，主子被揪住的神情正正跟畫像中的牠一模一樣，還原得一看就知道是同一隻貓咪。

主子被揪住的神情正正跟畫像中的牠一模一樣，還原得一看就知道是同一隻貓咪。（抖音影片截圖）
主子被揪住的神情正正跟畫像中的牠一模一樣，還原得一看就知道是同一隻貓咪。（抖音影片截圖）

影片引來189萬個讚好，網友看完紛紛留言大讚「100%還原」、「畫出靈魂了」，又稱本來以為些畫像都是走「抽象風」，「原來是寫實」、「一開始還懷疑誰家的貓長那樣」，有人亦笑言貓咪真的「七個不服、八個不憤」。

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文章授權轉載自《香港01》

貓咪 保全 寵物

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