寵物知識+／別讓狗狗免疫力失調！維持增強免疫力4個訣竅

狗狗跟人一樣，維持身體免疫力很重要，有強大的免疫力才能抵抗百病侵襲。獸醫分享狗狗免疫力低落的四個原因，以及增強免疫力的方法。

何謂免疫力？

免疫力是生物防止身體被疾病侵襲的機制，主要是以白血球等免疫細胞在血液中巡邏抵抗外敵。分為身體自然產生的「自然免疫」以及注射疫苗等的「獲得免疫」兩種類型。

狗狗免疫力低落會得什麼病？

在免疫力低落時，身體易被細菌或病毒侵入，導致各類感染疾病，癌細胞的生長難以被抑制，可能發展成癌症。

在某些免疫力機制失衡的情況下，也會有免疫力過剩的情形，容易對花粉、食物有反應，導致過敏；若是口腔黏膜免疫力低落，容易罹患牙周病。

狗狗免疫力低落4個主因

其實狗狗免疫力低的原因和人很像，都起因於日常生活的失調：

1.營養失衡

平常給狗狗餵食綜合營養素的飼料就能解決基本的問題，但如果平常給狗狗亂吃或是餵太多零食，導致營養不均衡，就容易造成免疫力低下。

2.壓力

對狗狗來說如果飼主平常不怎麼親近或撫摸，缺乏愛的滋潤可能會對牠造成心理壓力，導致免疫細胞數量下降，使得免疫力低落。

3.睡眠不足

睡眠不足會影響自律神經，導致免疫力低落，狗狗一天的睡眠時間期望值要12～15小時才足夠。

4.運動不足

如果沒有充足的運動，會導致肌肉量不足、壓力累積，讓身體代謝機制下降，血液不循環。免疫細胞靠血液在體中流動，如果血液循環不好會讓免疫細胞沒辦法好好運作。

讓狗狗有充足運動量可增加免疫力。ingimage

解決狗狗免疫力低落4個訣竅

1.重新檢視寵糧

狗狗根據不同年紀和體質，需要的營養和熱量都不同，如果狗狗有免疫力低落的問題，建議重新檢討平常餵食的內容，對寵糧的選擇有障礙可請教獸醫師。

2.消除壓力

飼主的關愛最能有效消除狗狗的壓力，每天和他玩耍、進行身體接觸就能改善。另外在家裡創造讓狗狗獨處有安全感的場所，能讓牠的心神安定。

3.創造宜睡眠的環境

高溫的環境會讓狗狗睡不好，由於狗狗常常是走到哪睡到哪，所以在牠的活動範圍都要做好溫度和濕度的調控。

4.提昇散步的質量達到運動效果

每天散步有助消除運動不足，但是除了量也要注意「質」的問題。在散步的路線中增加斜坡或樓梯，能給狗狗增加適度體力負荷，進而增加肌肉量，增強免疫力。