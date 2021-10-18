寵物知識+／狗狗不會喊疼！留意13個牠們疼痛的行為徵兆

坐姿改變

正常的狗狗坐下時，後腳會是對稱彎曲收在身體下方，如果坐下時身體歪斜，或是腳伸出身體之外，有可能代表的是某個關節疼痛，所以他們不願意坐正正。例如下面右邊就是常見前十字韌帶受傷的狗狗常見的坐姿。

日常活動改變

變得不願意走路或走在光滑的地面

尤其在光滑的地面上的時候（磁磚、木地板），大家應該都有在下雨時走過騎樓的經驗吧？當狗狗的四肢都健康時，他們可以利用肌肉的力量來幫助身體平衡而不滑倒，但如果關節或肌肉會痛，在肌肉用力平衡時可能會剛好引發痛點，狗狗們的學習力很強，很快就會把疼痛跟光滑的地面連結在一起，就會越來越不喜歡在這種地面上行走

不願意上下樓梯

平常走路時狗狗的體重會分布在四隻腳上（前肢60%，後肢40%），但上下樓梯時他們大部分的重心會集中到前腳或後腳，這時候某一隻腳的疼痛感可能就會變得更明顯，導致他們不願意上樓或下樓，或是他們會站在樓梯前猶豫不決，需要更長的時間才願意行動。

↑主人為了行動不便的狗狗安裝升降梯。(可以觀察到影片中的狗狗坐姿其實是不正常的。)

趴下的前置作業時間變長

狗狗在找到他喜歡或習慣的位置之後可能會稍微繞幾圈然後才趴下，但如果他在趴下前繞圈圈的時間變長，可能是因為每次他準備要趴下的時候，就會引起肌肉或關節的疼痛，導致他猶豫不決。

起身變得掙扎

狗狗會減少使用疼痛的腳，少用之後肌肉力量就會變弱（跟慣用手通常比非慣用手粗壯一樣的道理），如果後腳疼痛加上肌肉萎縮，當狗狗想要從躺著起身時，可能會發現他前半身先撐起來，後腳卻不停地掙扎踢腿。

不願意跳上機車或汽車

一般飼主可能把這些行為誤以為是狗狗開始變得怕車子的聲音，或是變得不愛出門兜風，但其實跟上下樓梯的道理很類似，而且跳起跟落下的時候狗狗的四肢需要承受比原來體重大上數倍的重量，讓他們四肢的疼痛更加劇。

狗狗站上機車。圖／警方提供

行為改變

對遊戲或互動變得不感興趣

狗狗的遊戲跟互動通常都會伴隨大量的肢體活動（狗就是好動！）所以也很容易理解疼痛存在時會不想完或跟其他人或狗互動，但有時候我們往往會覺得他們「只是老了不想動」。

攻擊行為/個性改變

如果你的狗狗以前從不會咬人或是其他一起生活的寵物，但現在卻漸漸「感覺」脾氣變差易怒，也可能是疼痛的徵兆！這邊要先提的一點是「狗狗通常不會把攻擊當做第一個選項」，狗是很社會化的動物，他們其實也跟人類一樣有一套「互動禮儀」，在真正的攻擊發生以前通常他們會先釋出一些訊息，告訴你「我不喜歡這樣」。

我們可以留意一下當他們出現想咬人的動作之前，是不是有一些不一樣的細微改變，例如：眼神迴避、撇頭、垂耳。那你會沒事咬你的好朋友嗎？顯然不會，狗狗也是一樣，疼痛會讓狗狗對於跟人類互動的忍耐度降低，例如你觸碰到疼痛敏感的部位他可能就會警告你，而如果真的因為觸碰到疼痛部位而被狗狗咬了，通常受傷的部位會是在手腳的肢端，因為往往是當我們當的手腳靠近狗狗時他們感受到威脅所以才攻擊。

難以熟睡

若仔細觀察疼痛的狗狗，他們睡覺時可能會不斷起身變換姿勢，沒辦法長時間的熟睡，因為睡覺的時候全身放鬆，所以清醒時或許動物可以維持在某些特定姿勢保護疼痛的關節或是肌肉，但睡覺時身體的重量可能就會施加在這些特定的疼痛部位，造成睡眠品質變差。

變得不聽話

年輕時的牠只要聽到口令：坐下、握手、趴下，便馬上聽話完成動作，如果某一天發現他好像變得不聽話，或是好像忘記某些動作，其實背後也可能隱藏著疼痛的因素。在訓練狗狗時我們往往會用某種獎勵來引導他們，但如果完成任務的代價越來越高，高到狗狗覺得不值的用這個代價來換取獎勵時，他們就會罷工，而這個代價上升其實可能就跟疼痛有關。

上廁所的習慣改變

我們經常訓練狗狗到浴室或戶外上廁所，但浴室的地板通常是光滑磁磚，就如同前面提到光滑的地面一樣，戶外上廁所通常需要狗狗走出家門，或許還需要走一些樓梯或是一小段路才能抵達，對於疼痛的狗狗來說這些活動可能都是會讓他們不舒服的，即使在家裡上廁所這件事可能會讓他們覺得有點羞愧。

過度舔咬身體

有時候我們自己身體某處有慢性疼痛時，會下意識地不停去觸摸或按壓疼痛的位置，尤其像是慢性的肌肉痠痛，而狗狗他們如果有四肢的慢性疼痛時，他們可能會用嘴去舔咬疼痛的地方（因為他們沒辦法人類一樣做出手部的精細動作），進而造成脫毛或是皮膚的破皮傷口。

狗狗如果有四肢慢性疼痛時，可能會用嘴去舔咬疼痛的地方。ingimage

最後要提醒大家，上面這只是列舉出13種常見的變化，疼痛其實可能會以任何形式影響狗狗的日常生活，同時急性疼痛跟慢性疼痛所呈現的行為改變也會有很大的不同，一般來說急性疼痛的改變會來得很突然，反應也會比較劇烈，而慢性疼痛的改變大多是漸進性的發生，而且改變通常是非常細微的，有時候甚至需要回憶一下狗狗一兩年前的生活型態來做對照。

另外最重要的一點，如果你懷疑家裡的寶貝有疼痛的可能，還是要諮詢專業獸醫的建議，千萬不要自行買藥或是輕易嘗試其他療法，如果做了不適當的處置，輕則無效，嚴重甚至可能會危及健康安全的喔！

本文摘自獸醫痠中痛｜十三個狗狗疼痛的行為徵兆，經作者授權轉載。

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