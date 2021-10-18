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影／台灣首例鸕鶿寶寶誕生！ 親鳥鰲鼓築巢滿月孵化

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺上月首度在東石鄉鰲鼓濕地，發現一對候鳥鸕鶿在樹上築巢孵蛋，消息傳開，各地鳥友接力觀察守望，昨天上午拍鳥俱樂部成員沈鳳婷的丈夫陳建安，發現1隻鸕鶿寶寶破殼誕生。圖／陳建安提供
嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺上月首度在東石鄉鰲鼓濕地，發現一對候鳥鸕鶿在樹上築巢孵蛋，消息傳開，各地鳥友接力觀察守望，昨天上午拍鳥俱樂部成員沈鳳婷的丈夫陳建安，發現1隻鸕鶿寶寶破殼誕生。圖／陳建安提供

「台灣首例鸕鶿寶寶誕生了！」秋風起，冬候鳥逐漸南遷，嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺上月首度在東石鄉鰲鼓濕地，發現一對候鳥鸕鶿在樹上築巢孵蛋，消息傳開，各地鳥友接力觀察守望，昨天上午拍鳥俱樂部成員沈鳳婷的丈夫陳建安，發現1隻鸕鶿寶寶破殼誕生，鳥友透過網路分享喜悅。

鸕鶿是冬候鳥，以往9月會南飛到台灣度冬，隔年3月北返回大陸築巢繁殖，自從鰲鼓濕地傳出鸕鶿築巢，幾乎每天有鳥友守候拍攝，築巢樹上離濕地堤岸近百公尺很遠，不會受到人為干擾。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，昨天上午多位社友在鰲鼓賞鳥，隨行的社員沈鳳婷丈夫陳建安，拿大砲相機率先發現鸕鶿寶寶破殼出生，興奮說，「我看到鸕鶿寶寶了」，適巧有3位社友也生日，大家開心慶祝。

「鸕鶿此時築巢孵化寶寶，可能因氣候變遷錯亂」，黃蜀婷說，台灣首例鸕鶿寶寶誕生，引發鳥友們熱烈討論，包括鳥種？是否成為留鳥？誕生前，鳥友發現親鳥不斷咬回巢材，加大築巢，親鳥聰明，又是捕鳥高手，棲地覓食來源不缺。

牠們每年10月下旬，由高緯度北方飛到長江以南湖泊越冬，次年3月底，才陸續飛返長江以北繁殖，想不到10月在台灣育雛成功，親鳥約60天餵養，幼鳥才能飛翔離巢，3年性成熟，孵蛋28至30天；感謝廖本興，呂宏昌，陳建樺三位老師按圖鑑辨識，築巢鳥種屬「普通鸕鶿」，並 非「丹氏鸕鶿」。

雲嘉南濱海管理處說，鸕鶿是日行性群聚鳥類，擁有「憋氣潛水」高超捕魚技能，在日本有漁民訓練牠們，發展「鸕鶿捕魚法」，秋冬來台度冬數量可觀，來鰲鼓濕地木麻黃有如積雪，那是鸕鶿們「便便後」的傑作。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺上月首度在東石鄉鰲鼓濕地，發現一對候鳥鸕鶿在樹上築巢孵蛋，消息傳開，各地鳥友接力觀察守望，昨天上午拍鳥俱樂部成員沈鳳婷的丈夫陳建安，發現1隻鸕鶿寶寶破殼誕生。圖／陳建安提供
嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺上月首度在東石鄉鰲鼓濕地，發現一對候鳥鸕鶿在樹上築巢孵蛋，消息傳開，各地鳥友接力觀察守望，昨天上午拍鳥俱樂部成員沈鳳婷的丈夫陳建安，發現1隻鸕鶿寶寶破殼誕生。圖／陳建安提供

鸕鶿 鰲鼓濕地

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