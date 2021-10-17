寵物知識+／狗狗討厭抗拒散步怎麼辦？專家教學完整誘導流程

以前曾盛傳「小型犬不需要帶出去散步」，這其實是錯誤的觀念，外出散步不光是為了運動，感受外頭的空氣、風、氣味等也很重要，能給予狗狗心臟正面的刺激，有助於紓解壓力。有些狗狗基於個性或過往經驗，不喜歡出去散步，每天都要跟飼主上演攻防戰。專家教用狗狗最喜歡的「食物」和「零食」誘導，讓愛犬養成散步的好習慣。

利用放飯時間和地點誘導

討厭散步的狗狗一碰到主人要套牽繩就會抗拒或逃走，必須先培養這個習慣。可利用散步以外的時間，例如放飯或餵零食的時間套牽繩，讓狗狗建立「套牽繩時間＝快樂的時間」這種印象，這樣就能讓牠習慣不再抗拒綁繩。

如果狗狗抗拒被套繩，可用零食轉移注意力，趁隙完成工作，像是需要咬比較久的潔齒棒就是好選擇，能爭取到較多時間。

如果狗狗真的極度討厭散步，可用平常狗狗進食的地點慢慢誘導，例如先在走廊上放飯，接著移到玄關，然後是開著門的玄關，最後直接移到大門外進食，漸進式讓狗狗習慣待在戶外。如果能自在地在外頭吃飯，也更能減少對外出的排斥。

用食物讓狗狗習慣散步的節奏

有些狗狗即使帶出去後，仍會走走停停甚至拒絕走路，這時可用狗糧或零食當作誘餌，誘導狗狗前進。在這個過程中不只是給牠吃東西，可一邊走一邊呼喚愛犬的名字，眼睛直視牠不斷誇獎，搭配餵食的動作，讓狗狗建立「跟主人並肩走是一件好事」的印象，漸漸就能習慣散步。

培養狗狗外出散步的好處不光是對牠的身心有益，如果發生災害需要避難，也能順利地直接帶著牠逃生，如果家裡有抗拒散步的狗狗，建議試試以上方法。