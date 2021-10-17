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灰面鵟鷹大量過境期到 屏東禮納里墾丁賞鷹好去處

中央社 / 屏東縣17日電

有「國慶鳥」稱號的秋季過境猛禽灰面鵟鷹今年沒有在國慶日大量報到，墾丁直到15日才見上萬隻鷹，進入大量過境期；除墾丁外，瑪家鄉禮納里也能賞鷹，茂管處今天辦賞鷹之旅。

灰面鵟鷹一般都在「國慶日」大量報到，今年受到颱風圓規影響，灰面鵟鷹無法南飛，直到放晴，15日下午墾丁國家公園滿州鄉里德村有1萬1000多隻灰面鵟鷹報到，而後形成「鷹柱」，飛入樹林休息，讓鷹迷大呼過癮。

墾丁國家公園管理處解說教育課長馬協群表示，昨天有8000多隻灰面鵟鷹過境，今天墾丁晴天，預計這幾天都會是大量過境期，墾丁去年有8萬2000多隻灰面鵟鷹過境，目前至昨天才2萬多隻，只要天氣好，灰面鵟鷹大量過境場面到月底前都看得到。

墾管處在假日安排有解說員在滿州里德橋附近，為賞鷹民眾解說。

除了墾丁外，瑪家鄉禮納里永久屋基地這幾年也被賞鷹人士發現是屏東另一處觀賞秋季猛禽過境的好去處，茂林國家風景區管理處今天在禮納里舉辦賞鷹生態之旅，由高雄市野鳥學會資深講師群帶領，讓遊客輕鬆賞鷹。

茂管處表示，由於資深賞鷹社群的紀錄，南台灣交通方便的禮納里賞鷹據點也越來越為人所知，禮納里遊客中心位於隘寮溪進入平原的東側山坡，視野遼闊正能看到北邊飛來的灰面鵟鷹，站在遊客中心廣場使用雙筒望遠鏡，即可輕鬆直擊「國慶鳥」灰面鵟鷹成群飛越、盤旋、甚至是傍晚迴旋的盛況。

茂管處長柯建興表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐步趨緩，歡迎高屏地區遊客規劃一趟禮納里輕旅行，為了服務遊客，禮納里遊客中心今天有原住民特色市集、午後音樂饗宴、賞鷹闖關遊戲。

柯建興歡迎遊客訪遊有「台版普羅旺斯」之稱的禮納里部落，一睹傳統石板屋群的技藝智慧，清晨與黃昏時段，在講師專業解說下，欣賞空中「鷹姿百態」帶來的視覺驚奇，中午可在禮納里、三地門部落內的優質風味餐廳用餐。

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