快訊

限鹽比禁反式脂肪更有意義！美FDA：鹽是高血壓禍首

台中輕熟女何故夜躺路邊？ 警用一張會員卡查出真相

寵物知識+／狗狗打哈欠可能不是無聊 獸醫指有一種情形要當心了！

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗打哈欠示意圖。ingimage
狗狗打哈欠示意圖。ingimage

打哈欠對人類而言代表疲累或是無聊，有時也會看到狗狗打哈欠，這是什麼情形？獸醫指出狗打哈欠可分為兩種，其中一種因壓力造成的哈欠飼主得特別留意。

獸醫指出，狗狗同樣會因為想睡覺和感到無聊而打哈欠，這種屬於不需要擔心的類型。但如果是感受到壓力的哈欠就得留意了。

如何分辨是怎樣的哈欠？

醫師表示，依照當下的場景或狀態而定，例如讓狗狗長時間等待無法回家，或是讓牠待在無聊沒事做的環境，這種造成的哈欠只是暫時的，是日常生活的一部分，不需要擔心。

如果家庭成員時常吵架、或是擺出可怕的表情說話，而導致狗狗哈欠連天，就得要注意了，這種情形會對狗狗造成壓力，不可忽視。

如何解決因壓力造成的哈欠？

狗狗也有讀空氣的能力，有點像雙親吵架把孩子捲入其中的情形，因此最重要的就是維持家庭內的和諧，家人時常笑臉迎人，營造幸福的氣氛，避免把壓力施加給寵物

獸醫 寵物 寵物知識

延伸閱讀

寵物知識+／別讓氣味干擾貓咪生活！獸醫教水、食物和貓砂的擺放技巧

寵物知識+／什麼時機需要安樂死？獸醫分享飼主忍痛送別老柴犬病例

愛犬平時溫和突咬人？獸醫提醒：恐是脊椎關節老化徵兆

愛犬被緊急送醫！催吐後竟嘔出「螢光粉巨物」 全場極尷尬

相關新聞

影／巨型狼犬混血哈士奇、牧羊犬 與小女孩相依偎網友喊：畫面太甜蜜

狗狗和狼在生物學上分類相近，有些米克斯的狗狗，身上可能也還留著一些狼的血統。最近一位日本網友，就分享了一段他與狼犬共同經歷的影片。

寵物知識+／狗狗打哈欠可能不是無聊 獸醫指有一種情形要當心了！

打哈欠對人類而言代表疲累或是無聊，有時也會看到狗狗打哈欠，這是什麼情形？獸醫指出狗打哈欠可分為兩種，其中一種因壓力造成的哈欠飼主得特別留意。

「鱟宮增繁」10年有成！全國唯一鱟生態保育館年底動工

嘉義縣有得天獨「鱟」的好美里濕地，2003年至今發現鱟蹤跡，是鱟的重要棲地，「守鱟有成」10周年，縣政府上午在布袋鎮新岑...

墾丁天空好熱鬧 萬隻灰面鵟鷹連兩天南飛

每年秋季9月中至10月，是遷徒性猛禽赤腹鷹及灰面鵟鷹過境台灣高峰期，恆春半島是過境的最後休息站，墾管處今年進入第33年猛...

美國螯蝦 大舉入侵竹市護城河

新竹市護城河最近出現大量又名「美國螯蝦」的外來種克氏原螯蝦，假日吸引民眾聚集垂釣，由於美國螯蝦環境容忍性強、繁衍速度快，...

日復一日殺生…執行安樂死40年職員不斷自我洗腦「我沒有錯」

現代人和寵物共存共榮，但仍有許多貓狗被迫面臨安樂死的命運。近年各國實施動保法，流浪動物的安樂死數量已大幅下降，收容的貓狗也會盡量安排志願者領養，並呼籲不要輕易棄養。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。