寵物知識+／狗狗打哈欠可能不是無聊 獸醫指有一種情形要當心了！

打哈欠對人類而言代表疲累或是無聊，有時也會看到狗狗打哈欠，這是什麼情形？獸醫指出狗打哈欠可分為兩種，其中一種因壓力造成的哈欠飼主得特別留意。

獸醫指出，狗狗同樣會因為想睡覺和感到無聊而打哈欠，這種屬於不需要擔心的類型。但如果是感受到壓力的哈欠就得留意了。

如何分辨是怎樣的哈欠？

醫師表示，依照當下的場景或狀態而定，例如讓狗狗長時間等待無法回家，或是讓牠待在無聊沒事做的環境，這種造成的哈欠只是暫時的，是日常生活的一部分，不需要擔心。

如果家庭成員時常吵架、或是擺出可怕的表情說話，而導致狗狗哈欠連天，就得要注意了，這種情形會對狗狗造成壓力，不可忽視。

如何解決因壓力造成的哈欠？

狗狗也有讀空氣的能力，有點像雙親吵架把孩子捲入其中的情形，因此最重要的就是維持家庭內的和諧，家人時常笑臉迎人，營造幸福的氣氛，避免把壓力施加給寵物。