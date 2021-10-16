369山莊將拆除重建 生態監測喜見「羌仔虎」
雪霸國家公園369山莊即改建，雪霸國家公園管理處評估對周邊區域生態環境的影響，委託東海大學研究團隊進行中大型哺乳動物及雉科鳥類監測，目前調查結果累計發現山羌、台灣野山羊等中大型哺乳類11種，還有雉科鳥類3種，其中相機調查發現「動物OI值」仍以山羌為主要優勢物種，黃喉貂及食蟹獴則為新紀錄物種。
雪霸國家公園管理處指出，369山莊是雪山登頂前最重要的住宿點，為改善登山服務品質，現有建築將拆除重建，由於山莊重建需評估對生態環境的影響，雪管處委託東海大學研究團隊進行中大型哺乳動物及雉科鳥類監測，除369山莊興建基地，包括輸送索道沿線門架基地周遭、山莊下方臨時宿營地及七卡山莊都是可能影響範圍。
相關區域在2009至2013年間曾進行過5年的哺乳類動物監測調查，這次監測除比對過往雪山高山生態研究成果外，並根據未來現場施工狀況，評估後續施工中與完工後監測方式調整，以減少生態衝擊影響；目前調查結果累計發現中大型哺乳類11種，包含山羌、台灣野山羊、台灣野豬、台灣獼猴、黃喉貂、黃鼠狼、小黃鼠狼、鼬獾、白鼻心、食蟹獴及白面鼯鼠，還有雉科鳥類3種，包括黑長尾雉、藍腹鷴和竹雞；在相機調查方面，發現動物OI值仍以山羌為主要優勢物種，其中以黃喉貂及食蟹獴為新紀錄種。
雪管處表示，國家公園的保育研究是基礎核心的工作和經營管理的決策依據，也是解說教育的內涵。雪霸國家公園管理處在2020年共執行13項研究計畫，從外來種植物調查、高山的植物物候、動物監測與原住民文化，還有國寶魚櫻花鉤吻鮭的溪流生態系相關研究，各項完成的計畫目前已將研究成果電子檔置於官網，歡迎有興趣民眾瀏覽下載。
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