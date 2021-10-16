「鱟宮增繁」10年有成！全國唯一鱟生態保育館年底動工

嘉義縣有得天獨「鱟」的好美里濕地，2003年至今發現鱟蹤跡，是鱟的重要棲地，「守鱟有成」10周年，縣政府上午在布袋鎮新岑國小舉行「鱟宮增繁，十年有成」國家海洋日活動，利用新岑國小校地興建全國唯一鱟生態保育館，完成細部設計，預計年底前招標動工。

海洋日活動，縣長翁章梁、海洋保育署長黃向文、海科館副館長林青海等來賓，新岑師生及民眾參與，國家環境教育獎得主、嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添導覽解說，關心海洋環境生態濕地保育。

縣府向海洋委員會海洋保育署申請「在地守護計畫」，攜手生態保育協會進行三棘鱟棲地調查及復育工作，日前成功孵化600隻鱟寶寶，創下首次由成鱟自然產卵大量孵化稚鱟紀錄；發表蘇銀添10年守鱟復育工作珍貴影片紀錄。

大家透過鱟卵與小鱟照顧，一窺鱟生長神秘，鱟卵先是順利脫掉最外層的卵殼，透明的卵膜裡的幼鱟陸續破膜而出，讓人 直呼「萌翻了」，模樣古怪可愛，有小朋友形容像「外星寶寶」。

翁章梁說，鱟保育不易，鱟總成對出現，又稱夫妻魚，漁民捕獲單隻都會放生，深怕拆散「夫妻」，新岑國小校地將有全國唯一鱟生態保育館，結合海保署在地守護計畫，強化對鱟的保育，透過鱟的生態議題推動環境教育，培育學子鱟知識與海洋保育觀念，讓更多人了解「美麗的活化石鱟」。