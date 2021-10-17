影／巨型狼犬混血哈士奇、牧羊犬 與小女孩相依偎網友喊：畫面太甜蜜
狗狗和狼在生物學上分類相近，有些米克斯的狗狗，身上可能也還留著一些狼的血統。最近一位日本網友，就分享了一段他與狼犬共同經歷的影片。
根據日本媒體「grape」報導，日本網友「nao_kun_wolfdog」最近在twitter上分享一段影片，裡頭是他所飼養的狼犬「Kunkun」，和他的女兒相處的樣子。兩人相擁在一起，女兒也不時摸著Kunkun的頭，場面十分溫馨。
夜のクンくんと四女です😆— ナオちゃん@Kunくん🐺 (@nao_kun_wolfdog) October 9, 2021
大変な事もたくさんありますが、一瞬で忘れさせてくれるクンくんです✨#wolf #wolfdog #puppy #オオカミ犬#狼犬 #ウルフドッグ pic.twitter.com/sqZWwiPrub
nao_kun_wolfdog表示，體型魁梧的Kunkun，身上混了狼、西伯利亞哈士奇、德國牧羊犬等多種血統。也因為如此，所以他和一般的狗狗比較起來，個性比較獨立，而且警戒心很強。然而養育中雖然遭遇了種種困難，但如今Kunkun與他們一家已經建立了感情，彼此互相信任。這段影片，正是最好的證明。
許多網友看了紛紛表示「好帥喔」、「好像『魔法公主』真人版」、「這就是為什麼我是狗派的」、「和女兒相處的樣子真可愛」、「好想給他一個抱抱」、「雖然在撒嬌，但感覺是有危機會跑出來保護主人的那種性格」、「真的是太甜蜜太可愛了」、「簡直是繪本或動畫般的世界」。
先日はたくさんのいいね・フォロー・素敵なコメントありがとうございました🙇🏻♀️四女とクンくんは相変わらず仲良しです😆#wolf #wolfdog #puppy #オオカミ犬#狼犬 #ウルフドッグ pic.twitter.com/xXrVSNOQMO— ナオちゃん@Kunくん🐺 (@nao_kun_wolfdog) October 11, 2021
三女(小五)とクンくん😊#wolf #wolfdog #puppy #オオカミ犬#狼犬 #ウルフドッグ pic.twitter.com/8vcJALdBjg— ナオちゃん@Kunくん🐺 (@nao_kun_wolfdog) October 9, 2021
クンくんこんなにお気に入りだったのに、もう手が落ちてます😂😂#wolf #wolfdog #puppy #オオカミ犬#狼犬 #ウルフドッグ pic.twitter.com/ib0C7nVoFw— ナオちゃん@Kunくん🐺 (@nao_kun_wolfdog) October 7, 2021
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