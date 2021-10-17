快訊

影／虎豹潭6人失蹤今晨尋獲鐘男 三水潭發現紅衣女童、還有4人失聯

半邊陽明山變豪宅區 台北後花園恐失守

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／巨型狼犬混血哈士奇、牧羊犬 與小女孩相依偎網友喊：畫面太甜蜜

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友飼養米克斯狼犬過程不易，但如今已和牠相互信任。圖擷取自twitter
日本網友飼養米克斯狼犬過程不易，但如今已和牠相互信任。圖擷取自twitter

狗狗和狼在生物學上分類相近，有些米克斯的狗狗，身上可能也還留著一些狼的血統。最近一位日本網友，就分享了一段他與狼犬共同經歷的影片。

根據日本媒體「grape」報導，日本網友「nao_kun_wolfdog」最近在twitter上分享一段影片，裡頭是他所飼養的狼犬「Kunkun」，和他的女兒相處的樣子。兩人相擁在一起，女兒也不時摸著Kunkun的頭，場面十分溫馨。

nao_kun_wolfdog表示，體型魁梧的Kunkun，身上混了狼、西伯利亞哈士奇、德國牧羊犬等多種血統。也因為如此，所以他和一般的狗狗比較起來，個性比較獨立，而且警戒心很強。然而養育中雖然遭遇了種種困難，但如今Kunkun與他們一家已經建立了感情，彼此互相信任。這段影片，正是最好的證明。

許多網友看了紛紛表示「好帥喔」、「好像『魔法公主』真人版」、「這就是為什麼我是狗派的」、「和女兒相處的樣子真可愛」、「好想給他一個抱抱」、「雖然在撒嬌，但感覺是有危機會跑出來保護主人的那種性格」、「真的是太甜蜜太可愛了」、「簡直是繪本或動畫般的世界」。

日本 寵物

延伸閱讀

影／他為減肥買的彈跳床被愛犬霸佔 當吊床睡還和主人一起蹦蹦跳

保護色太完美！愛犬完全融入背景 她慌找一小時才驚覺在這

家裡養海豹？ 雪白柴犬藏起耳朵秒變身 網友笑：該餵他吃魚囉

大白熊犬「每天都在長」才4個月就和主人同尺寸 網驚：超大隻

相關新聞

影／巨型狼犬混血哈士奇、牧羊犬 與小女孩相依偎網友喊：畫面太甜蜜

狗狗和狼在生物學上分類相近，有些米克斯的狗狗，身上可能也還留著一些狼的血統。最近一位日本網友，就分享了一段他與狼犬共同經歷的影片。

「鱟宮增繁」10年有成！全國唯一鱟生態保育館年底動工

嘉義縣有得天獨「鱟」的好美里濕地，2003年至今發現鱟蹤跡，是鱟的重要棲地，「守鱟有成」10周年，縣政府上午在布袋鎮新岑...

墾丁天空好熱鬧 萬隻灰面鵟鷹連兩天南飛

每年秋季9月中至10月，是遷徒性猛禽赤腹鷹及灰面鵟鷹過境台灣高峰期，恆春半島是過境的最後休息站，墾管處今年進入第33年猛...

美國螯蝦 大舉入侵竹市護城河

新竹市護城河最近出現大量又名「美國螯蝦」的外來種克氏原螯蝦，假日吸引民眾聚集垂釣，由於美國螯蝦環境容忍性強、繁衍速度快，...

日復一日殺生…執行安樂死40年職員不斷自我洗腦「我沒有錯」

現代人和寵物共存共榮，但仍有許多貓狗被迫面臨安樂死的命運。近年各國實施動保法，流浪動物的安樂死數量已大幅下降，收容的貓狗也會盡量安排志願者領養，並呼籲不要輕易棄養。

影／加拿大才見得到！駝鹿誤闖高速公路 警開慢車為牠開路回家

即使是現代社會，偶爾還是會發生有野生動物，不慎闖入人類所在區域，造成發生意外的潛在風險。最近國外一隻影片，就拍到類似的景象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。