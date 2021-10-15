全台最萌毛小孩熱氣球拍照點 快帶毛孩來法國皇家旅行

絕美萌毛小孩熱氣球拍照點，即日起至17日在南港展覽館。 圖／張念慈提供

「太可愛了吧！」「完全被融化！」疫情期間，不少人的出國計畫都被打亂，國際貓犬健康專家品牌「法國皇家」，特地在台北寵物展打造大型毛孩熱氣球專區，吸引大批毛爸媽帶著心愛的狗狗貓貓前往打卡拍照，絕美照瘋傳，討論爆表。

「法國皇家」在台北寵物展，吸引大批人潮前往。 圖／張念慈提供

陪伴一生的展區規劃

台北寵物展即日起至17日在南港展覽館舉行，吸引大批人潮前往，現場不少人都帶著心愛的貓狗前往選購適合產品、要給毛孩最多最滿的愛。

法國皇家香港暨台灣企業事務總監林嘉雯表示，「陪伴毛孩健康一生」是毛爸媽最大的心願，此次展區規畫也以此為發想，入口處有象徵希望的最萌毛孩熱氣球，拍下美照祈願毛孩健康，能夠再次帶毛孩去旅行。

接著，穿過象徵新手爸媽對狗狗貓貓一生不離不棄的拱門，開啟幼犬幼貓、成年保健、到健康維持的成長歷程，每個階段都設有專區，堅守毛孩食物三大準則：安全、營養、適合牠，提供消化率90%以上的蛋白質，量身訂製超過500種配方，每種配方超過50種營養素。

堅守毛孩食物三大準則：安全、營養、適合牠，讓法國皇家備受市場肯定。 圖／張念慈提供

幼犬幼貓到成年的照顧

不同年齡層的犬貓需求不同，應該提供不同配方比例。「幼犬幼貓」專區提供強化免疫力、穩定腸胃、DHA幫助頭好壯壯、適當鈣磷比強化骨骼的配方，支持成長過程的營養需求。

成年以後的犬貓，則應轉換到「成年保健專區」來挑選食物，毛孩也有敏感體質，透過爸媽每日觀察，配合皇家精準的營養解決方案，幫助毛孩預防保健。

除了乾飼料外，目前濕糧正夯，展區也開設「濕糧專區」，濃郁香氣刺激食慾、補足所需水分、食材研磨細緻度到小於<2MM，透過乾濕換餵的食物變化，讓毛孩口感更更豐富多元，主食濕糧提供精準營養，健康不打折。

「幼犬幼貓」專區提供強化免疫力、穩定腸胃、適當鈣磷比強化骨骼的配方。 圖／張念慈提供

為品種貓犬量身訂製

如果寶貝是品種犬貓，不同品種所需營養素、進食方式大不同，展區內的「品種貓犬專區」為不同犬貓量身訂製專屬營養配方、顆粒造型。

例如暴風式進食出名的拉布拉多犬，飼料顆粒造型就是採中空的甜甜圈造型，增進咬合咀嚼，及調節進食速度，幫助消化健康，營養配方則有助保持關節健康、皮膚毛髮亮麗，維持理想體重。

品種貓犬精準量身訂製專區，讓飼主更安心。 圖／張念慈提供

居家血尿檢驗包及超多好康

貓咪的泌尿道問題常讓飼主頭疼，但並非所有血尿情況都能透過肉眼辨識。今年法國皇家也展出新產品「貓用血尿檢驗包」，飼主在家就能輕鬆追蹤貓咪術後健康恢復或維持的情形。

除了各專區詳細檢說、完整諮詢，展區也提供各式優惠好康，展期期間更邀請獸醫師到現場解說諮詢，有上萬包產品提供毛孩們回家免費試吃、試用，歡迎各位毛爸媽親臨現場。

林嘉雯指出，法國皇家一直堅持把貓狗寵物需求放在首位，期待透過營養成為守護貓犬健康的第一道防線，為犬貓帶來更好的生活品質和健康。