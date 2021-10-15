日復一日殺生…執行安樂死40年職員不斷自我洗腦「我沒有錯」

現代人和寵物共存共榮，但仍有許多貓狗被迫面臨安樂死的命運。近年各國實施動保法，流浪動物的安樂死數量已大幅下降，收容的貓狗也會盡量安排志願者領養，並呼籲不要輕易棄養。

西日本新聞報導，日本對貓狗的安樂死方式除了注射，針對幼獸還有另一種手段，使用名為「簡易處分機」的裝置，是個會釋出毒氣的箱子。由於幼獸的血管太細難以注射藥劑，於是會改採用簡易處分機。

記者直擊福岡市東部的某處動物收容所，職員將兩週大左右的幼貓放入紙箱，再放入簡易處分機，蓋上蓋子後按下綠色按鈕啟動。約10分鐘後，身形小到一隻手可以掌握的小生命已逝去，取出時還相當柔軟且溫暖，紙箱底部鋪的墊子留有尿漬。

針對幼貓幼犬安樂死的毒氣箱。圖取自西日本新聞

在該收容所負責安樂死的一名職員已工作近40年，日復一日的殺生當然也會於心不忍。他曾經偷偷養著將被安樂死的三隻狗狗，後來被上司發現，要將他調職，他提出自己親手把這些狗狗處分掉。從此以後，他壓抑著情感，把自己當作機器，如實執行這份工作，並且告訴自己「我沒有錯」。在家裡除了妻子以外，沒人清楚他的工作內容。

1999年日本修改動物愛護管理法，收容所目標變為和貓狗「共存」的設施，收容貓狗的條件變嚴，處分數量也大幅減少。然而該職員的心境跟不上這個變化，仍然壓抑著感情持續這份工作，多次自我質疑，還曾求助精神科。

以往在孩子面前都難以啟齒這段黑暗面，如今這位職員以講師身分到各中小學演講，以自身經驗教導學生生命教育的可貴，希望能減輕一點這些年來殺生的罪孽。

現在該收容所每年收留超過300隻貓，大多數是流浪貓，也有飼主帶來的家貓，棄養理由包括家裡高齡飼主因病或死亡無法再養、家族成員過敏、收入無法負擔等理由。去年被飼主帶來的家貓有17隻，其中10隻被認定無法收置，遂執行安樂死。