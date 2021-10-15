快訊

東洋代理BNT破局爆內線交易 公司出面回應了

福原愛失婚後連公司也倒？驚傳20年好友辭職閃人

日復一日殺生…執行安樂死40年職員不斷自我洗腦「我沒有錯」

聯合新聞網 / 綜合報導
收容所致力於推動「零安樂」。ingimage
收容所致力於推動「零安樂」。ingimage

現代人和寵物共存共榮，但仍有許多貓狗被迫面臨安樂死的命運。近年各國實施動保法，流浪動物的安樂死數量已大幅下降，收容的貓狗也會盡量安排志願者領養，並呼籲不要輕易棄養

西日本新聞報導，日本對貓狗的安樂死方式除了注射，針對幼獸還有另一種手段，使用名為「簡易處分機」的裝置，是個會釋出毒氣的箱子。由於幼獸的血管太細難以注射藥劑，於是會改採用簡易處分機。

記者直擊福岡市東部的某處動物收容所，職員將兩週大左右的幼貓放入紙箱，再放入簡易處分機，蓋上蓋子後按下綠色按鈕啟動。約10分鐘後，身形小到一隻手可以掌握的小生命已逝去，取出時還相當柔軟且溫暖，紙箱底部鋪的墊子留有尿漬。

針對幼貓幼犬安樂死的毒氣箱。圖取自西日本新聞
針對幼貓幼犬安樂死的毒氣箱。圖取自西日本新聞

在該收容所負責安樂死的一名職員已工作近40年，日復一日的殺生當然也會於心不忍。他曾經偷偷養著將被安樂死的三隻狗狗，後來被上司發現，要將他調職，他提出自己親手把這些狗狗處分掉。從此以後，他壓抑著情感，把自己當作機器，如實執行這份工作，並且告訴自己「我沒有錯」。在家裡除了妻子以外，沒人清楚他的工作內容。

1999年日本修改動物愛護管理法，收容所目標變為和貓狗「共存」的設施，收容貓狗的條件變嚴，處分數量也大幅減少。然而該職員的心境跟不上這個變化，仍然壓抑著感情持續這份工作，多次自我質疑，還曾求助精神科。

以往在孩子面前都難以啟齒這段黑暗面，如今這位職員以講師身分到各中小學演講，以自身經驗教導學生生命教育的可貴，希望能減輕一點這些年來殺生的罪孽。

現在該收容所每年收留超過300隻貓，大多數是流浪貓，也有飼主帶來的家貓，棄養理由包括家裡高齡飼主因病或死亡無法再養、家族成員過敏、收入無法負擔等理由。去年被飼主帶來的家貓有17隻，其中10隻被認定無法收置，遂執行安樂死。

安樂死 棄養 寵物知識 寵物

延伸閱讀

寵物知識+／什麼時機需要安樂死？獸醫分享飼主忍痛送別老柴犬病例

動物醫院給安樂死狗狗準備的「最後晚餐」：上路前必須品嚐

寵物知識+／「我差點殺了一隻貓」關於寵物溝通和安樂死決定

彰化民間流浪犬收容所租約到期 400隻毛孩恐無家可歸

相關新聞

影／加拿大才見得到！駝鹿誤闖高速公路 警開慢車為牠開路回家

即使是現代社會，偶爾還是會發生有野生動物，不慎闖入人類所在區域，造成發生意外的潛在風險。最近國外一隻影片，就拍到類似的景象。

找到了嗎？這張照其實有「兩隻」綠繡眼 網友被考倒：太會藏了吧！

許多動物為了在大自然的險惡環境中生存，都會形成天然的「保護色」，讓自己不容易被獵物發現。最近一位日本網友，就分享自然融在保護色中的鳥類照片，其鳥兒高超的隱蔽技巧，確實考倒了不少人。

大白熊犬「每天都在長」才4個月就和主人同尺寸 網驚：超大隻

同樣是貓貓狗狗，根據其品種的不同，生長速度也大不相同。特別是有的犬種，可能飼養沒幾個月，就會長到非常驚人的尺寸。最近一位日本網友飼養的狗狗，就發生類似的狀況。

日復一日殺生…執行安樂死40年職員不斷自我洗腦「我沒有錯」

現代人和寵物共存共榮，但仍有許多貓狗被迫面臨安樂死的命運。近年各國實施動保法，流浪動物的安樂死數量已大幅下降，收容的貓狗也會盡量安排志願者領養，並呼籲不要輕易棄養。

野生動物「吃土」當吃補 動物園補充微量元素靠保育員

一般野生動物在戶外生活，光靠主食無法補充身體缺乏的微量元素，因此會透過「吃土」的方式來補足營養，在台北市立動物園內就不需...

美國螯蝦現蹤新竹護城河民眾瘋抓 市府：5天捕撈3千隻

俗稱小龍蝦的外來種克氏原螯蝦（又名美國螯蝦）最近出現在新竹市護城河，假日還吸引民眾聚集垂釣，由於美國螯蝦環境容忍性強，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。