快訊

城中城大火關鍵婦人起底！綽號「豆花阿姨」曾教唆丟汽油彈遭判刑

境外移入個案28%為突破性感染！BNT占52例最多

野生動物「吃土」當吃補 動物園補充微量元素靠保育員

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
野生動物會透過「吃土」來補充身體缺乏的微量元素。圖／台北市立動物園提供
野生動物會透過「吃土」來補充身體缺乏的微量元素。圖／台北市立動物園提供

一般野生動物在戶外生活，光靠主食無法補充身體缺乏的微量元素，因此會透過「吃土」的方式來補足營養，在台北市立動物園內就不需要這麼麻煩，都會由園區內的「調配室」規劃每種動物所需的營養，比如爬蟲類吃的蟋蟀，就會先裹滿營養粉，再將這些蟋蟀餵給青蛙、蜥蜴等，就可以補充特殊營養，也能減少動物食用土壤的腸胃問題。

動物園表示，熱帶雨林室內館裡有一片奇怪的牆，在崎嶇不平的仿泥土牆上，布置了許多金剛鸚鵡的圖示，經過的遊客多半不會特別注意，但如果仔細看看，就會發現這些鸚鵡圖示有各種不一樣的動作，有一些在飛、有一些則落腳在泥土牆上，其實這片牆壁的靜態展示設計，是模擬雨林生活的金剛鸚鵡，會飛到河邊等特定地區，享受豐盛的泥土大餐。

動物園說，其實野生動物絕不是什麼土都吃，動物會吃的土通常是黏土、蟻坵、地下洞穴的鹽石塊等，以富含必要微量元素的泥土或石塊為主。當野生動物無法從主食中獲取這些必要微量元素時，就會依當下的身體狀況來選擇是否要前往特定地區，取得這些富含特殊營養的泥土。

動物園指出，熱帶雨林地區因對流旺盛、降雨豐富，讓水溶性的礦物質快速流失，使得雨林地區的動植物都非常缺乏鉀、鈉、鈣、鎂等必要微量元素，當金剛鸚鵡無法從植物等食材中取得足夠多的特殊營養時，就會到斷崖、河岸等富含礦物質的地區，吃當地的土壤，來補充身體所需要的微量元素。

不過動物園裡被照養的動物就不用這麼麻煩了，動物園表示，動物們所需要的各種營養，都會由園內專業的「調配室」規劃配送一次到位，就像是動物園裡的廚房與物流中心，會依照每種動物的需求，來配送不同種類和數量的食物。

動物園舉例，調配室會為非洲區的大型食草動物額外準備富含多種營養物質的鹽磚，讓動物自由舔食；而兩棲爬蟲動物館的蜥蜴、青蛙等，只吃會活體的物種，就會先讓蟋蟀像炸天婦羅一樣裹滿營養粉，當蟋蟀清潔身體時就會將營養粉一起吃進肚子裡，這時再配送給動物吃，就能達到補充特殊營養的目的。

動物園表示，保育員能確保每種動物營養均衡，健健康康在動物園裡生活，也可以減少動物食用未知土壤或是吃太多泥沙時造成的腸胃問題。

野生動物會透過「吃土」來補充身體缺乏的微量元素。圖／台北市立動物園提供
野生動物會透過「吃土」來補充身體缺乏的微量元素。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園的保育員會調配營養的食物讓動物吃，避免吃土造成腸胃不適。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園的保育員會調配營養的食物讓動物吃，避免吃土造成腸胃不適。圖／台北市立動物園提供
野生動物會透過「吃土」來補充身體缺乏的微量元素。圖／台北市立動物園提供
野生動物會透過「吃土」來補充身體缺乏的微量元素。圖／台北市立動物園提供

動物園 非洲

延伸閱讀

石虎戒心強難接近 園方量體重只能趁牠用餐

長臂猿當起美食外送員 園方苦惱動物難誘回欄舍

白手長臂猿替兄弟送餐 北市動物園清淤受阻

歡慶雙十國慶 新竹市立動物園明天免費入園

相關新聞

找到了嗎？這張照其實有「兩隻」綠繡眼 網友被考倒：太會藏了吧！

許多動物為了在大自然的險惡環境中生存，都會形成天然的「保護色」，讓自己不容易被獵物發現。最近一位日本網友，就分享自然融在保護色中的鳥類照片，其鳥兒高超的隱蔽技巧，確實考倒了不少人。

大白熊犬「每天都在長」才4個月就和主人同尺寸 網驚：超大隻

同樣是貓貓狗狗，根據其品種的不同，生長速度也大不相同。特別是有的犬種，可能飼養沒幾個月，就會長到非常驚人的尺寸。最近一位日本網友飼養的狗狗，就發生類似的狀況。

野生動物「吃土」當吃補 動物園補充微量元素靠保育員

一般野生動物在戶外生活，光靠主食無法補充身體缺乏的微量元素，因此會透過「吃土」的方式來補足營養，在台北市立動物園內就不需...

美國螯蝦現蹤新竹護城河民眾瘋抓 市府：5天捕撈3千隻

俗稱小龍蝦的外來種克氏原螯蝦（又名美國螯蝦）最近出現在新竹市護城河，假日還吸引民眾聚集垂釣，由於美國螯蝦環境容忍性強，加...

寵物知識+／別讓氣味干擾貓咪生活！獸醫教水、食物和貓砂的擺放技巧

貓咪是很敏感的動物，些微變動都可能影響生活。有些貓咪對於食物飲水和使用貓砂出現障礙，很可能是因生活用品彼此放得太近，互相干擾所致。

寵物知識+／帶狗狗搭捷運亂叫好尷尬！帶寵物出遊前你必須做的準備

在疫情前，我和狗狗的足跡幾乎遍佈各大捷運附近景點，我的狗狗非常喜歡跟我一同南征北討，無論我安排是怎樣的行程，牠們都能樂在其中。不過，這當然不是毫無準備、狗狗一到我家中，就如此熱愛出遊的。除了出遊時需準備超級多應變應急以及狗狗的必備用品，出遊前的準備也絕不可少。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。