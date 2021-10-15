野生動物「吃土」當吃補 動物園補充微量元素靠保育員

一般野生動物在戶外生活，光靠主食無法補充身體缺乏的微量元素，因此會透過「吃土」的方式來補足營養，在台北市立動物園內就不需要這麼麻煩，都會由園區內的「調配室」規劃每種動物所需的營養，比如爬蟲類吃的蟋蟀，就會先裹滿營養粉，再將這些蟋蟀餵給青蛙、蜥蜴等，就可以補充特殊營養，也能減少動物食用土壤的腸胃問題。

動物園表示，熱帶雨林室內館裡有一片奇怪的牆，在崎嶇不平的仿泥土牆上，布置了許多金剛鸚鵡的圖示，經過的遊客多半不會特別注意，但如果仔細看看，就會發現這些鸚鵡圖示有各種不一樣的動作，有一些在飛、有一些則落腳在泥土牆上，其實這片牆壁的靜態展示設計，是模擬雨林生活的金剛鸚鵡，會飛到河邊等特定地區，享受豐盛的泥土大餐。

動物園說，其實野生動物絕不是什麼土都吃，動物會吃的土通常是黏土、蟻坵、地下洞穴的鹽石塊等，以富含必要微量元素的泥土或石塊為主。當野生動物無法從主食中獲取這些必要微量元素時，就會依當下的身體狀況來選擇是否要前往特定地區，取得這些富含特殊營養的泥土。

動物園指出，熱帶雨林地區因對流旺盛、降雨豐富，讓水溶性的礦物質快速流失，使得雨林地區的動植物都非常缺乏鉀、鈉、鈣、鎂等必要微量元素，當金剛鸚鵡無法從植物等食材中取得足夠多的特殊營養時，就會到斷崖、河岸等富含礦物質的地區，吃當地的土壤，來補充身體所需要的微量元素。

不過動物園裡被照養的動物就不用這麼麻煩了，動物園表示，動物們所需要的各種營養，都會由園內專業的「調配室」規劃配送一次到位，就像是動物園裡的廚房與物流中心，會依照每種動物的需求，來配送不同種類和數量的食物。

動物園舉例，調配室會為非洲區的大型食草動物額外準備富含多種營養物質的鹽磚，讓動物自由舔食；而兩棲爬蟲動物館的蜥蜴、青蛙等，只吃會活體的物種，就會先讓蟋蟀像炸天婦羅一樣裹滿營養粉，當蟋蟀清潔身體時就會將營養粉一起吃進肚子裡，這時再配送給動物吃，就能達到補充特殊營養的目的。