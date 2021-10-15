找到了嗎？這張照其實有「兩隻」綠繡眼 網友被考倒：太會藏了吧！

許多動物為了在大自然的險惡環境中生存，都會形成天然的「保護色」，讓自己不容易被獵物發現。最近一位日本網友，就分享自然融在保護色中的鳥類照片，其鳥兒高超的隱蔽技巧，確實考倒了不少人。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本鳥類攝影師「宮本桂」，最近在個人twitter分享一張照片，表示照片中的鳥兒，正進行著「非常秀逸的擬態」。而雖然照片正中央還能看得出來有隻綠繡眼，不過宮本提醒大家，其實畫面上還有第二隻綠繡眼存在。

而這第二隻綠繡眼，其實正隱藏在照片的右端。宮本表示，他在拍攝當下，其實就有注意到那隻綠繡眼，不過沒想到會拍進同一張照片裡頭。他也大方分享，如果想在照片找出具有保護色的動物，可以比較遠近視角的不同，而如果是日常觀察，則可以注意枝葉搖晃、叫聲等等訊息。

另一隻綠繡眼就在右端紅圈處。圖擷取自 Jタウンネット

其他網友們也紛紛表示「有了，原來在那」、「我完全沒有發現」、「太可愛了吧」、「藏得太完美了」、「真的有兩隻嗎」、「放大了照片才找到」、「我把照片轉個角度才看到」、「靠大家的提示我終於找到了」、「找到瞬間的感覺很讚」。