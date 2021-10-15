快訊

砂石場土石壓死小黃運將 家屬痛哭跪求鄭文燦要真相

破冰！馬英九、王金平握手 盼國民黨團結、兩岸接觸

找到了嗎？這張照其實有「兩隻」綠繡眼 網友被考倒：太會藏了吧！

聯合新聞網 / 綜合報導
畫面上的綠繡眼其實有兩隻，你能找出來嗎？圖擷取自twitter
畫面上的綠繡眼其實有兩隻，你能找出來嗎？圖擷取自twitter

許多動物為了在大自然的險惡環境中生存，都會形成天然的「保護色」，讓自己不容易被獵物發現。最近一位日本網友，就分享自然融在保護色中的鳥類照片，其鳥兒高超的隱蔽技巧，確實考倒了不少人。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本鳥類攝影師「宮本桂」，最近在個人twitter分享一張照片，表示照片中的鳥兒，正進行著「非常秀逸的擬態」。而雖然照片正中央還能看得出來有隻綠繡眼，不過宮本提醒大家，其實畫面上還有第二隻綠繡眼存在。

而這第二隻綠繡眼，其實正隱藏在照片的右端。宮本表示，他在拍攝當下，其實就有注意到那隻綠繡眼，不過沒想到會拍進同一張照片裡頭。他也大方分享，如果想在照片找出具有保護色的動物，可以比較遠近視角的不同，而如果是日常觀察，則可以注意枝葉搖晃、叫聲等等訊息。

另一隻綠繡眼就在右端紅圈處。圖擷取自Jタウンネット
另一隻綠繡眼就在右端紅圈處。圖擷取自Jタウンネット

其他網友們也紛紛表示「有了，原來在那」、「我完全沒有發現」、「太可愛了吧」、「藏得太完美了」、「真的有兩隻嗎」、「放大了照片才找到」、「我把照片轉個角度才看到」、「靠大家的提示我終於找到了」、「找到瞬間的感覺很讚」。

日本

延伸閱讀

保護色太完美！愛犬完全融入背景 她慌找一小時才驚覺在這

彩色蛙單手指天大秀經典電影POSE 網友讚：明星架勢十足喔

被帶去醫院動手術 白貓發現誤上賊船面露驚恐狂叫「放我出去！」

大白熊犬「每天都在長」才4個月就和主人同尺寸 網驚：超大隻

相關新聞

找到了嗎？這張照其實有「兩隻」綠繡眼 網友被考倒：太會藏了吧！

許多動物為了在大自然的險惡環境中生存，都會形成天然的「保護色」，讓自己不容易被獵物發現。最近一位日本網友，就分享自然融在保護色中的鳥類照片，其鳥兒高超的隱蔽技巧，確實考倒了不少人。

大白熊犬「每天都在長」才4個月就和主人同尺寸 網驚：超大隻

同樣是貓貓狗狗，根據其品種的不同，生長速度也大不相同。特別是有的犬種，可能飼養沒幾個月，就會長到非常驚人的尺寸。最近一位日本網友飼養的狗狗，就發生類似的狀況。

寵物知識+／別讓氣味干擾貓咪生活！獸醫教水、食物和貓砂的擺放技巧

貓咪是很敏感的動物，些微變動都可能影響生活。有些貓咪對於食物飲水和使用貓砂出現障礙，很可能是因生活用品彼此放得太近，互相干擾所致。

寵物知識+／帶狗狗搭捷運亂叫好尷尬！帶寵物出遊前你必須做的準備

在疫情前，我和狗狗的足跡幾乎遍佈各大捷運附近景點，我的狗狗非常喜歡跟我一同南征北討，無論我安排是怎樣的行程，牠們都能樂在其中。不過，這當然不是毫無準備、狗狗一到我家中，就如此熱愛出遊的。除了出遊時需準備超級多應變應急以及狗狗的必備用品，出遊前的準備也絕不可少。

美國螯蝦現蹤新竹護城河民眾瘋抓 市府：5天捕撈3千隻

俗稱小龍蝦的外來種克氏原螯蝦（又名美國螯蝦）最近出現在新竹市護城河，假日還吸引民眾聚集垂釣，由於美國螯蝦環境容忍性強，加...

墾丁龍鑾潭 又見水雉進住繁衍育子

第2級珍貴稀有保育類動物水雉有「凌波仙子」之稱，台灣的主要棲地在台南官田菱角田，墾丁國家公園龍鑾潭曾在30年前記錄一次，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。