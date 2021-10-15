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寵物知識+／別讓氣味干擾貓咪生活！獸醫教水、食物和貓砂的擺放技巧

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪喝水示意圖。ingimage
貓咪喝水示意圖。ingimage

貓咪是很敏感的動物，些微變動都可能影響生活。有些貓咪對於食物飲水和使用貓砂出現障礙，很可能是因生活用品彼此放得太近，互相干擾所致。

貓行為獸醫師林子軒在臉書分享一個調整貓行為的小技巧，他表示對貓來說，有些東西怕受氣味干擾而降低使用意願，像是飲水、食物和貓砂。

他建議這三樣東西的擺放必須保持距離，如果室內空間有限，還是必須讓這些東西最少保持90公分以上的距離，確保不會彼此干擾。

貓的飲水、食物和貓砂要隔開一定距離。圖取自林子軒臉書
貓的飲水、食物和貓砂要隔開一定距離。圖取自林子軒臉書

有飼主問道如果是多貓家庭，每隻貓的食物和貓砂等要怎麼擺？林子軒指出，不同物品間就是保持90公分以上，而複數貓砂盆則要選擇兩個完全不同的地點，不能用上述的標準。

獸醫師關心羚也留言，稱自己是有五口貓的大家庭，要空出許多位置擺放食物、貓砂和紙箱等，甚至把大餐桌和書桌都讓給貓主子了，人類只能用小折疊桌吃飯。

獸醫師 貓咪

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