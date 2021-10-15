寵物知識+／帶狗狗搭捷運亂叫好尷尬！帶寵物出遊前你必須做的準備

北捷擴大開放大型寵物車進出捷運系統，讓民眾能更方便帶著家中毛小孩搭乘捷運。圖／北捷提供

九月中旬，台北捷運局公佈了放寬寵物推車出遊的限制，除了維持推車車廂長寬高總合小於175cm以下的推車可以全天候不分路線免費進場外，大小介於176cm至210cm的推車，只有文湖線及環狀線還是不能搭乘，但其餘各線、以及非假日時10:00~16:00、假日時全天候皆可搭乘了！（人+車需門票80元）

這對無車族、完全靠公共運輸工具帶中大型狗狗出遊的我來說真的是一大福音！

在疫情前，我和狗狗的足跡幾乎遍佈各大捷運附近景點：除了常去的碧潭、中正紀念堂及花博公園之外，四號公園、淡水白沙灣、士林官邸、古亭河濱、華山大草原、大湖公園、碧湖公園，也是偶爾會去造訪的地方，甚至會推著狗狗逛東區、衝寵物展、到IKEA吹冷氣，更是幾乎踏遍了各鄰近捷運站的寵物友善餐廳。

我的狗狗非常喜歡跟我一同南征北討，無論我安排是怎樣的行程：以狗以主的運動、抒壓、社會化，或以人為主的逛街、聚餐、抒壓，牠們都能樂在其中，甚至只要看到我推出推車，小狗就會嗨到丟猴了。

不過，這當然不是毫無準備、狗狗一到我家中，就如此熱愛出遊的。除了出遊時需準備超級多應變應急以及狗狗的必備用品，出遊前的準備也絕不可少。

以下，便簡單介紹一下出遊前、及出遊時需作的準備。

犬貓外出建議使用寵物推車提供適當防護措施。圖／台北市動保處提供

出遊前

一、籠內訓練：

捷運的寵物推車規定之一，便是寵物之肢體不可伸出推車或提籠之外，因此，在搭乘捷運的過程中，全程可在籠內不躁動、安心、不會吠叫及便溺，就是非常重要的事了。

籠內訓練絕不是把狗關在籠內、久了就習慣或放棄的事，而是要教會狗狗，籠內是一個可以安心休息、絕對不會有人打擾、溫暖（或涼爽）舒適的小窩。

我個人認為，要帶推車出遊，至少要將狗狗訓練到能在籠內安心休息半小時以上，再考慮此事。

二、捷運噪音減敏：

捷運在行駛時算是非常平穩，所以行進時的晃動及暈車問題應該不用考慮，但是，捷運裏卻非常吵。

除了進站及離站時會有音樂或尖銳的逼逼聲，月台及車廂中不停的廣播、報站名，捷運本身行進的聲音，以及乘客眾多時圍繞在推車旁的聊天聲。

就算籠內訓練做得很好，但是這些聲音也可能把一隻狗逼瘋，而無法安穩的在籠內休息。

最好的做法是一開始只坐短程（一或二站），觀察狗狗的狀況，再慢慢增加搭乘距離，及挑戰人多的時間或站次。

不過在訓練初期，我是會帶一條大毛巾及數個長尾夾遮住推車，只留一面可透氣的網布（這一面朝我自己），其餘遮住，減少其他干擾的強度，且可適時安撫狗狗的情緒。

三、場勘：

若狗狗性格較為敏感，在第一次去某景點前，我一定會事先場勘。最精準的方法是自己實際去一次（不帶狗），會對場地的大小、環境、飲水處、垃圾桶、可不可以放繩、推車可以推的地方、路人對狗的態度、有沒有可能會嚇到狗的東西、附近可帶狗用餐的地方……等，更有深入瞭解。

若狗狗已經非常習慣且喜愛到陌生地方出遊，我便會善用網路資訊：google map（我一定會看四周街景）、狗友推薦、網路文章，去搜尋大致的資料。但此方法便容易有實際與期待的差別，比如照片中呈現的是狗狗在草原上瘋跑，但是實際園區規定應繫繩且場地並不大。

四、備案及緊急應變：

帶狗出遊的行程安排裏，最重要的不是到哪個景點玩，而是萬一怎樣了，有何備案。

萬一太熱了、萬一狗很焦慮、萬一狗跳水變髒了、萬一忽然下雨了、萬一……發生這些事，我要怎麼辦？

想得越多、準備得越齊全，就越能開心出門、平安回家、並讓狗狗仍是期待下一次的出遊。

１、計程車：呼叫小黃、以及寵物友善司機名單

雙北的好處是計程車真的很多，若是有狗狗受傷、中暑等需要立即處理的嚴重情況發生，真的叫計程車也不是太難的事。不過若有帶推車，一定要先提醒司機先生事先清空後車廂，不然這會是一件很麻煩的事。

２、寵物友善餐廳：太熱了、下雨了、玩累了，都是一個休息的好去處。

google是我的好朋友，雖然我會在出遊前就先搜一輪附近可以帶狗用餐的餐廳，但有時未必有開張，所以我會至少搜２～３個備案。

甚至有時候因為我是推車加大毛巾遮住，即使餐廳沒有註明是寵物友善，但厚著臉皮詢問店員後，也會願意讓我進去。（不過這是不得已的做法，比如臨時暴雨）

３、回家：這不是最不得已之下才採用的一個備案，而應當作最優先考慮的決定。

狗狗的情緒不佳、狀態不好、有負面經驗或刺激存在，我會先試著帶開、安撫，但若超過１０分鐘（註）仍無法使狗回復原先開心的狀態，我就會帶狗回家，或至少回到牠熟悉、絕對會愉快的場所。（比如家附近的散步地點）

千萬不要想著我都花了一小時車程，狗狗不開心了忍忍就好。一次嚴重的負面經驗，很有可能造成狗狗往後對此地點、類似事件、甚至出遊這件事而感到焦慮不安。

我很看重狗狗是開心出門、快樂回家的這個開始及結束。所以，如果狗不開心了，就果斷回家、下次再來吧！回家的路程上不要忘了安撫狗狗的情緒、甚至給狗狗好吃的零食、喜愛的玩具在籠內啃啃，結束時是開心的，至少能帶走一些過程中的不愉快。

註：１０分鐘是看各狗的狀況，但我覺得這是極限。若是人類在１０分鐘內都處於不安或爆怒的情緒中，其實已是很痛苦的事了，更何況智力只有３歲左右兒童的狗狗。若情緒很不容易穩定下來的狗，建議安撫３分鐘還未平靜下來，就可以結束行程了。

帶毛小孩出遊要準備不少用品。 圖片來源／ingimage

出遊時：

一、必備用品：

１、飲水：一桶水及水碗。超級重要！寧可多帶！

２、牽繩

３、撿便袋

４、零食：啃咬零食及一般獎勵零食

５、禮貌帶（或尿布）：適合會在籠內尿尿、或在室內做記號的狗狗

６、相機／手機：這也許不必備，但是記錄精采每一刻，其實很必要啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

二、選擇性準備用品：

１、雨具：狗狗雨衣、人用雨衣（有推車時我推薦雨衣，因為用雨傘真的太難）、推車用的雨遮

２、禦寒或防暑用品：涼涼衣、禦寒衣物；電扇或暖暖包

３、籠內軟墊：涼感墊、暖墊、尿布墊（若會在籠內便便的狗狗，不建議搭乘大眾運輸工具）

４、大毛巾：除了可遮蔽推車減少干擾，萬一狗跳水或滾臭也非常好用。

５、長尾夾數個：夾大毛巾、夾雨衣（若下雨時沒雨遮，我會買輕便雨衣代替）

６、長牽：不能放牽的地方，若人想輕鬆一點不跟著狗跑，可使用３、５公尺以上長牽（最長我有看過２０公尺長牽，甚至幾條接一起可以變５０公尺長牽），不過請顧慮其他用路人的安全及權益。

７、除蟲噴劑、人類防蚊用品

８、發光項圈：若會玩到較晚

９、玩具：籠內啃咬、籠外玩耍的

１０、推車大鎖：我買了一個腳踏車的鐵鍊鎖，如果到了定點，不想推著推車到處跑，我會將推車鎖在可以停放的地方、再帶狗自由的玩。

以上所列並非全部，但凡能使狗狗安心、安全、快樂，主人也能輕鬆、愉快的東西，可以帶多少就儘量帶吧~～

出遊的目的是什麼？無論是以狗為主、還是以人為主，雙方在過程中都能享受、在結束時都能滿足，才是最重要的事。

有車族能帶狗出遊的地點更為自由，但也不表示無車族、推車族的狗狗就只能受限在家附近的公園，尤其雙北的大眾運輸工具實在非常方便。

幫狗狗的生活創造更多驚喜，也是讓狗狗更為快樂的法門之一。

本文摘自好伙伴Go！Friend！臉書｜推車出遊經驗談，經作者授權轉載。