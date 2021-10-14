聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南黑面琵鷺保育季啟動！動員尋找去年野放「T85」
黑面琵鷺已經陸續飛抵台南度冬，2021年黑面琵鷺保育季，10月24日將在台南市七股特生中心黑面琵鷺展示館前隆重登場，市長黃偉哲宣布今年保育季期間尋找到「T85」黑面琵鷺的行蹤，首先發現的鳥友，將會頒發精美紀念品鼓勵，也藉此呼籲大家一起來關心黑面琵鷺的保育成長。
農業局長李建裕說，109年1月19日2位保育志工黃永豐與邱景威，在學甲濕地生態園區巡查時，發現1隻有異狀的黑面琵鷺，經診斷為肉毒桿菌中毒，由動物醫院施打抗血清藥劑並安置養病，歷經月餘日漸康復，送往特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練康復，為後續追蹤將其繫上「T85」腳環，2020年2月26日由市長黃偉哲在學甲濕地生態園區野放，歡送康復的黑琵回歸大自然。
農業局指出，野放的「T85」黑面琵鷺，2020年清明節順利飛回韓國繁殖後再飛到台灣度冬，2020黑面琵鷺保育季發動找尋「T85」黑面琵鷺的蹤跡，2020年12月12日近中午鳥友胡榮顯率先在台17嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現了，而且健康活潑覓食，保育人士獲悉「T85」健康重返台灣，感到相當振奮。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言