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台南黑面琵鷺保育季啟動！動員尋找去年野放「T85」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南黑面琵鷺保育季啟動今年任務是尋找市長黃偉哲去年野放「T85」黑面琵鷺。圖／農業局提供
台南黑面琵鷺保育季啟動今年任務是尋找市長黃偉哲去年野放「T85」黑面琵鷺。圖／農業局提供

黑面琵鷺已經陸續飛抵台南度冬，2021年黑面琵鷺保育季，10月24日將在台南市七股特生中心黑面琵鷺展示館前隆重登場，市長黃偉哲宣布今年保育季期間尋找到「T85」黑面琵鷺的行蹤，首先發現的鳥友，將會頒發精美紀念品鼓勵，也藉此呼籲大家一起來關心黑面琵鷺的保育成長。

農業局長李建裕說，109年1月19日2位保育志工黃永豐與邱景威，在學甲濕地生態園區巡查時，發現1隻有異狀的黑面琵鷺，經診斷為肉毒桿菌中毒，由動物醫院施打抗血清藥劑並安置養病，歷經月餘日漸康復，送往特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練康復，為後續追蹤將其繫上「T85」腳環，2020年2月26日由市長黃偉哲在學甲濕地生態園區野放，歡送康復的黑琵回歸大自然。

農業局指出，野放的「T85」黑面琵鷺，2020年清明節順利飛回韓國繁殖後再飛到台灣度冬，2020黑面琵鷺保育季發動找尋「T85」黑面琵鷺的蹤跡，2020年12月12日近中午鳥友胡榮顯率先在台17嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現了，而且健康活潑覓食，保育人士獲悉「T85」健康重返台灣，感到相當振奮。

台南黑面琵鷺保育季啟動今年任務是尋找市長黃偉哲去年野放「T85」黑面琵鷺。圖／農業局提供
台南黑面琵鷺保育季啟動今年任務是尋找市長黃偉哲去年野放「T85」黑面琵鷺。圖／農業局提供

黑面琵鷺 濕地

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