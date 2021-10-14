台南黑面琵鷺保育季啟動！動員尋找去年野放「T85」

黑面琵鷺已經陸續飛抵台南度冬，2021年黑面琵鷺保育季，10月24日將在台南市七股特生中心黑面琵鷺展示館前隆重登場，市長黃偉哲宣布今年保育季期間尋找到「T85」黑面琵鷺的行蹤，首先發現的鳥友，將會頒發精美紀念品鼓勵，也藉此呼籲大家一起來關心黑面琵鷺的保育成長。

農業局長李建裕說，109年1月19日2位保育志工黃永豐與邱景威，在學甲濕地生態園區巡查時，發現1隻有異狀的黑面琵鷺，經診斷為肉毒桿菌中毒，由動物醫院施打抗血清藥劑並安置養病，歷經月餘日漸康復，送往特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練康復，為後續追蹤將其繫上「T85」腳環，2020年2月26日由市長黃偉哲在學甲濕地生態園區野放，歡送康復的黑琵回歸大自然。