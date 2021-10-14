陪伴走過求學到結婚…白柴犬歡度21歲生日 飼主揭露3長壽秘訣

狗狗的平均壽命約10～13年，柴犬壽命可達12～15年，而日本一隻白柴犬本月初剛度過21歲的生日，目前仍健康地活著，許多人好奇牠的長壽秘訣，飼主也分享了平常照顧的要點。

日本東京一隻高齡的白柴犬「もぐ」本月5日歡慶21歲的生日，飼主去年結婚搬離老家，今年為了慶祝もぐ的生日特地返鄉，和家人一起為牠舉辦盛大的宴會。

飼主表示，家人為了慶生會，到大型寵物店購買狗狗專用餐點和禮物，從前菜、牛排到甜點整個套餐全包，本來還擔心會不會買太多，沒想到もぐ全部吃光光。另外還訂購了生日蛋糕，插上21歲的蠟燭，一拍完照もぐ立刻衝上去大快朵頤，吃到臉上沾滿了奶油。

飼主從6歲開始養もぐ，本來媽媽反對養狗，後來也被毛茸茸的白柴給擄獲而接受了。もぐ對飼主來說像是一直在一起的妹妹兼好友，遇到什麼不開心的事會跟牠傾訴。從小學生到去年成為人妻，還特地選在もぐ生日這天入籍，今年同時慶祝結婚一週年和愛犬的21歲生日。

許多網友一直詢問到底有什麼秘訣能讓狗狗這麼長壽，飼主回答：「盡量不給牠吃人類的食物，也盡量不給牠施加壓力，家人全心全意愛著牠，什麼事都以もぐ優先。

然而長壽的もぐ終究是老了，直到1年前散步時仍會用跑的，如今只能悠哉慢慢步行，飼主仍會珍惜能和もぐ共度的一分一秒，祈禱牠身體健康。