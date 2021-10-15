大白熊犬「每天都在長」才4個月就和主人同尺寸 網驚：超大隻

同樣是貓貓狗狗，根據其品種的不同，生長速度也大不相同。特別是有的犬種，可能飼養沒幾個月，就會長到非常驚人的尺寸。最近一位日本網友飼養的狗狗，就發生類似的狀況。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「chouchou_the_g」最近分享一張照片，表示她最近養的一隻大白熊犬，雖然才剛來到4個月大，但體型已經和飼主差不多，體重也達到25公斤的重量。

chouchou_the_g表示，剛養這隻大白熊犬時，不過才3公斤，養了兩個月之後也才進展到8公斤。沒想到之後這隻狗狗就快速成長，甚至每天只用肉眼看，都能看出好像又比昨天更大隻了一些，讓她感到相當驚訝。

網友們也紛紛表示「太大隻了吧」、「好像很大隻的娃娃」、「這樣10個月大會變成怎樣」、「我朋友的大白熊犬有長到55公斤喔」、「好可愛喔」、「肚肚好可愛呢」、「換算下來1歲可能就75公斤了」、「表情很幸福呢」、「細胞分裂太可怕了」、「好想摸摸喔」、「我也好想養大白熊犬…可是女兒對狗過敏」。