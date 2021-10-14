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邊境牧羊犬走樓梯突踩空引起寵物店長猜疑 檢查發現驚人事實

香港01 / 撰文：何東緯
Dave是隻活潑好動的邊境牧羊犬，唯一是怕水和過橋。（YouTube@Mike Scialom）
Dave是隻活潑好動的邊境牧羊犬，唯一是怕水和過橋。（YouTube@Mike Scialom）

人類科技雖然日益進步，但其實對毛孩的理解還是很皮毛。

邊境牧羊犬Dave一直以來生活都沒大問題，連養了牠９個月的媽媽Jane Downes覺得牠跟正常狗狗無異。直至一天，寵物店主見到牠突然踏空，覺得牠的眼睛可能有問題，媽媽帶牠看醫生才發現一個驚人事實。獸醫表示這是「醫學之謎」，難以理解牠為何能瞞騙了這麼多人。

這隻神奇的邊境牧羊犬叫Dave，今年約5至7歲。牠的媽媽Jane Downes是在去年2月時，從收容所接牠回家的。當時收容所指Dave是被人棄養並流浪了一段時間才被救起，因此顯得有點瘦。但收容所與獸醫給出的報告，都指出Dave身體上沒有任何缺陷。

當Jane帶Dave離開收容所時，她還清楚記得Dave可以輕鬆地跳上她的車子後座，完全沒有察覺牠視力有問題。在家時，Dave也行動自如，雖然偶然會撞倒一些東西，有幾次撞到門框，但Jane認為只是粗心所致。

直到去年10月份時，Jane帶着Dave到寵物店買東西。當時Dave走上樓梯時竟然踩空了，這引起店主的注意。經觀察後，店主滿懷疑惑地與Jane說，「我覺得你的狗看不見東西！」Jane聽到後感到很驚訝，但細想下Dave不敢過橋，也很害怕水，可能真的與眼睛問題有關，於是她帶了Dave去看獸醫。當Jane帶着Dave看獸醫時，獸醫起初也察覺不到狗狗眼睛有問題，直到使用專業儀器檢查後，才驚覺原來牠是隻盲犬。

經由介紹，Jane取得和劍橋大學的頂尖眼科獸醫David Williams的聯繫，David Williams為Dave安排了兩次迷宮測試和一次視網膜測試。經測試後，證實Dave的瞳孔對光沒有反應，但在迷宮測試中卻有異常出色的表現，完全不像是一隻看不到東西的狗狗，這實在是讓人感到不可思議。

給Dave的迷宮測試，牠隨機應變，輕鬆完成。（YouTube@Mike Scialom）
給Dave的迷宮測試，牠隨機應變，輕鬆完成。（YouTube@Mike Scialom）

David Williams甚至稱Dave的情況，是醫學界之謎，他發現Dave的視網膜從未發育，也就是說，這些年來牠一直都是以全盲的方式生活。

David Williams觀察Dave的日常生活，來到陌生的地方時，Dave的行為明顯有失誤。他指Dave的情況很罕見，更難以理解為何沒影響到牠日常生活，只能說Dave實在是太聰明了，憑敏銳的觸覺，以及應變迅速，令人沒法察覺到牠走路時出現的小失誤。

媽媽Jane表示，她從沒想過Dave是看不到東西的，因日常生活中完全察覺不到。不過，無論Dave是否看得見，她也是依舊深愛着。

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文章授權轉載自《香港01》

寵物 獸醫

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