寵物知識+／我家貓咪為何愛咬人？3個貓啃咬行為成因和解方

被馴為家寵的貓咪有時仍會出現亂咬人的行為，事出必有因，獸醫解析，貓咪啃咬的原因主要分為三種：害怕、欲望、把對象視為獵物。

1.因害怕而啃咬

戒心強的貓碰到過去讓牠害怕的事物，或是感覺到有危險，為了保護自己就會咬對方。常發生於飼主要帶牠去梳理、試圖抱牠或把熟睡的牠叫醒之時。

為了避免被咬，必須逐漸縮短貓咪和懼怕事物的距離，例如對付害怕梳毛的貓，可用零食引誘防止牠逃跑。另外，可將必要的清潔打理工作一次做一部分，分段進行。

2.為滿足欲望的啃咬

當貓有想要渴望的事，有時會用啃咬來滿足慾望，這一點可能透過學習不斷重複出現，例如「想要飼主起床」、「想要吃飯」、「想要玩耍」。

避免貓咪為了欲望的啃咬，在牠欲望高漲前就先盡量滿足牠。例如杜絕貓咪因討食的啃咬，就要減少牠空腹的時間，例如將飼料少量分批餵食；又或者防止因想玩的啃咬，平常就要好好地陪牠玩，滿足貓的狩獵本能。

3.被當成獵物的啃咬

有時貓咪會把飼主的手腳當作獵物而追逐啃咬，常見於在和牠玩耍的時候。如果不想被咬，不要直接伸出手腳和牠玩，改用貓玩具、逗貓棒、長竿等不會接觸到的道具。

什麼貓容易有啃咬傾向？

獸醫指出，年幼期未好好社會化的貓，以及主人對啃咬行為反應不正確，都容易造成貓的啃咬行為更嚴重。

如何應付貓咪喜歡啃咬的行為？

當貓咪出現啃咬行為時，如果飼主的反應很大，可能會造成牠的這個行為更激烈，因此盡可能不要有太大反應，並依據上述的三個成因，進行相應的對策。