寵物知識+／什麼時機需要安樂死？獸醫分享飼主忍痛送別老柴犬病例

隨著寵物壽命延長，晚年勢必會面臨病痛纏身的時期，有時為了終結毛孩的痛苦，飼主不得不做出讓牠們安樂死的沈重選擇。日本獸醫石井萬壽美分享寵物安樂死的方式，以及什麼樣的情形必須執行。

安樂死的方式

在日本的寵物安樂死方式主要有兩種，一種是注射藥物，另一種是注射過量的麻醉或鎮定劑。第一種效果直接，比較不會遭受太多痛苦；第二種藥的使用量是一大問題，有可能只是讓寵物睡著而不會死亡。

什麼時機需要安樂死？

石井指出，日本的安樂死風氣不如歐美盛行，大多數飼主仍選擇讓寵物的生命自行走向終點。判斷使用的標準是：因重大疾病和殘疾導致無法消除的苦痛時，就能考慮選擇安樂死。

不吃不喝、癲癇連續發作 飼主忍痛要求放手

石井分享自己所在的動物醫院，飼主主動要求安樂死的病例，近一年來心臟惡化的15歲柴犬「太郎」。飼主打電話來說，太郎已經不太吃東西了，本來想說應該能自然死亡，但從數天前癲癇不斷發作，於是決定帶來醫院結束牠的痛苦。

太郎到院時已經口吐白沫失去意識，檢查後發現口腔黏膜蒼白、舌頭無力外露，顯示命已不久矣。飼主希望能止住牠的癲癇，並詢問還能撐多久，石井回答隨時都可能停止呼吸，飼主說那就給太郎一個痛快吧。

石井給太郎使用鎮定用肛門栓劑，太郎彷彿是聽到他們的對話，乖乖躺在診療台上沒有太大反應。藥效發作後，太郎癲癇停止，石井稱可以帶太郎回家了，並等待告別的時刻來臨。飼主抱著太郎上車返家，幾小時後，飼主致電告知太郎已在懷中陷入長眠。石井表示自己並沒有積極為太郎進行安樂死，鎮定劑止住太郎的癲癇，也讓牠自然往生。

石井表示，由於寵物愈來愈長壽，老年勢必會面臨生病的過程，在寵物還年輕生龍活虎時，就得預先設想到未來老病和臨終的情況，這是每個飼主的課題。