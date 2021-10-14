墾丁國家公園龍鑾潭首見 「凌波仙子」水雉定居

水雉因水上盈盈、姿態翩翩有「凌波仙子」美稱，在台灣因棲地消失面臨生存危機，列為第2級珍貴稀有保育類動物，台灣主要棲地在台南官田菱角田，有「水鳥樂園」之稱的的墾丁國家公園龍鑾潭，也只在30年前紀錄一次，不久即離去；龍鑾潭東岸的一家休閒農場今年4月打造菱角田生態池，引來兩對水雉築巢孵蛋並孵育小水雉，也是相隔30年後首次有水雉進住、繁衍育子。

墾丁國家公園成立37年來，只在30年前有鳥友在龍潭鑾旁的菱角田記錄過一次水雉，菱角田改種水稻後，再也沒有水雉現身的紀錄；恆春龍鑾潭東岸的鳥族8太空站休閒農場，今年4月打造菱角田生態池，8月飛來兩對水雉分別築巢孵蛋，並孵育出7隻小水雉，睽違30年後，恆春不僅再次發現水雉，還可望在此定居，最近吸引不少鳥友南下，觀賞水雉親子共同覓食的溫馨畫面。

鳥族8太空站葉姓經理說，水雉為留鳥，棲息於開曠的淡水沼澤地，喜歡棲息在有菱角、睡蓮等浮水植物的水域中，食用水生昆蟲或浮游生物；腳、爪、趾都很長，體態輕盈，可輕巧地在水生植物上行走，加上黑色的長尾羽，佇立在水面植物上，又稱「凌波仙子」；農場4月嘗試打造菱角田，沒想到8月飛來兩對水雉分別築巢孵蛋並生下後代，可望成為新棲地。

賞鳥達人劉川說，水雉屬於台灣珍稀留鳥，喜歡在菱角田及水生植物地區生活，在台灣因棲息地受開發、耕作、使用農藥和廢水汙染，導致族群極小，以雲嘉南地區最多，記錄到1300多隻，目前台南水雉生態復育園區有計劃的保育水雉；水雉孵化前及雛鳥階段的野外天敵多，雖然公鳥及母鳥會在周邊守候，但猛禽加上周邊鼠類、蛇類襲擾，都是小水雉要面臨的大自然考驗，也提醒最好遠距離觀察，莫過度干擾，留住這群「嬌客」。