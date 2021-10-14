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被帶去醫院動手術 白貓發現誤上賊船面露驚恐狂叫「放我出去！」
許多貓狗寵物不喜歡醫院，而當他們察覺到將被主人帶到醫院時，常常會做出令人意外的反應。最近一位網友帶寵物貓去醫院，拍到的瞬間表情，就可以說明這一點。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「potechi_nikki」最近分享一張照片，表示最近他帶著貓咪，準備開車到醫院去。結果半途察覺是往醫院途中的貓，馬上露出極為震驚的表情。
おこめ、病院に行くと気付いてしまいショックを受けています— ぽてこゆこめ@かに (@potechi_nikki) October 9, 2021
現場からは以上です pic.twitter.com/BkoML1KFJP
potechi_nikki表示，他的貓咪是一隻七個月大的白色美國反耳貓。這回是為了做絕育手術來到醫院，但察覺後貓咪就不斷發出抗議似的叫聲，連最後上了手術台，都還在拚命抵抗。所幸最後檢查並沒有大礙，手術也順利地完成了。
網友們見照，紛紛表示「好可愛的表情」、「臉上盡是驚恐和絕望」、「一臉『騙人的吧』超可愛的」、「已經逃不了了」、「一整個動搖的感覺」、「死亡擱淺嗎」、「看到醫院招牌『蛤！？』出來的感覺」、「眼睛睜得老大」、「放我出去喵」、「完全懂他在想什麼」。
ぬいぐるみ落ちてる… pic.twitter.com/mIQ5gnA4M5— ぽてこゆこめ@かに (@potechi_nikki) October 13, 2021
初めての地震を体験した子猫がこちらです pic.twitter.com/ljv1fQGRD9— ぽてこゆこめ@かに (@potechi_nikki) October 8, 2021
朝方目が覚めてしまってキッチン降りたら遊んでもらえると全力で期待してこっちを見てました pic.twitter.com/HgEO1W2w8a— ぽてこゆこめ@かに (@potechi_nikki) September 22, 2021
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