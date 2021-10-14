被帶去醫院動手術 白貓發現誤上賊船面露驚恐狂叫「放我出去！」

許多貓狗寵物不喜歡醫院，而當他們察覺到將被主人帶到醫院時，常常會做出令人意外的反應。最近一位網友帶寵物貓去醫院，拍到的瞬間表情，就可以說明這一點。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「potechi_nikki」最近分享一張照片，表示最近他帶著貓咪，準備開車到醫院去。結果半途察覺是往醫院途中的貓，馬上露出極為震驚的表情。

potechi_nikki表示，他的貓咪是一隻七個月大的白色美國反耳貓。這回是為了做絕育手術來到醫院，但察覺後貓咪就不斷發出抗議似的叫聲，連最後上了手術台，都還在拚命抵抗。所幸最後檢查並沒有大礙，手術也順利地完成了。

網友們見照，紛紛表示「好可愛的表情」、「臉上盡是驚恐和絕望」、「一臉『騙人的吧』超可愛的」、「已經逃不了了」、「一整個動搖的感覺」、「死亡擱淺嗎」、「看到醫院招牌『蛤！？』出來的感覺」、「眼睛睜得老大」、「放我出去喵」、「完全懂他在想什麼」。