影／男捕到魟魚遭反擊瞬間倒地 網笑：牠等你介紹完才出手
國外一名男性日前夜釣時捕捉到一隻圓魟（California Round Stingray，又稱加州刺鰩），他用手抓起圓魟才幾秒鐘，圓魟就「甩尾」狠狠刺了這名男性，讓該男性瞬間痛倒在地、大聲哀號。
一名網友認為這名男性不值得同情，應該更尊重圓魟：「如果你不了解手上的動物，請放牠們一馬。這傢伙顯然很無知。」
不少網友則開玩笑說：「圓魟一直等到他的介紹完才反擊很上道」、「我敢打賭這條逃走的圓魟回家後會跟朋友炫耀自己刺傷一個傻瓜的經過」、「這隻圓魟內心OS應該是：『我是圓魟，在我旁邊的是個蠢蛋』」。
幸運的是，圓魟尾刺雖然有毒，但毒性僅供牠們防身用，還不至於使人致命。
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