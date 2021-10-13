【動物冷知識】為了生存而演化！看看動物們的手腳有什麼不一樣

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們一起來看動物手腳的冷知識吧！

無尾熊生活幾乎都離不開尤加利葉樹，因此他們的手演化成適合抓住樹幹的結構。

Today's #CloseUpQuiz was a koala's foot. Many #marsupials have their second and third digits bound up together, so they function as a single toe with two claws. 🐨

This has evolved independently in bandicoots and the group containing #koalas, possums, #wombats and kangaroos. pic.twitter.com/cDrHMWPXXq — Jack Ashby (@JackDAshby) May 29, 2020

一般三趾在前一趾在後的鳥爪稱為三前趾，X型鳥爪稱為對生趾。對生趾方便在樹枝間攀爬，例如啄木鳥、貓頭鷹、杜鵑、鸚鵡以及部分的雨燕。

兔兔腳掌缺乏肉墊的保護，必須藉由厚厚的腳底毛來保護腳底皮膚、肌腱韌帶及少量的肌肉等軟組織，加上兔兔的腳底面積相對比較小，全身重量幾乎都由兩隻後腳承擔，造成不小的壓力；如果平日疏忽了這方面的照護，就容易引發「足掌炎」。

參考連結：1／2／3