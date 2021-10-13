快訊

網路討論度最高 藝Fun券數位券8組幸運號碼出爐

【動物冷知識】為了生存而演化！看看動物們的手腳有什麼不一樣

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們一起來看動物手腳的冷知識吧！




無尾熊生活幾乎都離不開尤加利葉樹，因此他們的手演化成適合抓住樹幹的結構。




一般三趾在前一趾在後的鳥爪稱為三前趾，X型鳥爪稱為對生趾。對生趾方便在樹枝間攀爬，例如啄木鳥、貓頭鷹、杜鵑、鸚鵡以及部分的雨燕。




兔兔腳掌缺乏肉墊的保護，必須藉由厚厚的腳底毛來保護腳底皮膚、肌腱韌帶及少量的肌肉等軟組織，加上兔兔的腳底面積相對比較小，全身重量幾乎都由兩隻後腳承擔，造成不小的壓力；如果平日疏忽了這方面的照護，就容易引發「足掌炎」。


參考連結：123

無尾熊

延伸閱讀

【動物冷知識】毛茸茸河狸破壞力驚人 門牙含鐵質鋒利又抗酸蝕

【動物冷知識】用身體貯糖蜜、用頭部封家門 這些螞蟻小秘密你都知道嗎？

【動物冷知識】超愛乾淨、習性像貓…蟑螂其實與你想的不一樣

【動物冷知識】動物多色盲？世上能看到最多顏色的動物「不是人類」

相關新聞

【動物冷知識】為了生存而演化！看看動物們的手腳有什麼不一樣

哈囉大家好，我是帽帽！ 今天我們一起來看動物手腳的冷知識吧！

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

石虎戒心強難接近 園方量體重只能趁牠用餐

北市動物園幫動物量體重方法百百種，園方依據動物習性、體型大小等，發展出各種不同的測量方式，但是遇到戒心比較重的動物，園方...

台東野溪 救出2隻中鋏食蟹獴

水保局台東分局執行環境友善工程追蹤調查時，在南迴野溪發現2隻二級保育類食蟹獴落入捕獸鋏陷阱，農業處人員派車將這2隻落難的...

動物醫院給安樂死狗狗準備的「最後晚餐」：上路前必須品嚐

讓壽命短短十幾年的貓狗好好地離開是每個飼主的心願，有時必須用安樂死的方式讓因病或意外受苦的寵物早點解脫。美國一間獸醫院準備了巧克力給即將安樂死的毛孩，希望牠們在上天堂前能體會巧克力的美味。

寵物知識+／「我差點殺了一隻貓」關於寵物溝通和安樂死決定

其實動物無法100%了解，什麼是安樂死，牠們大都無法理解，人們選擇幫寵物安樂死的背後動機，其實是想要解緩牠們的身體上的痛苦，對牠們來說，安樂死的意思，就是要離開主人了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。