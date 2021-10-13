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石虎戒心強難接近 園方量體重只能趁牠用餐

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
石虎寶寶量體重時一定要記得加蓋，不然牠就跑給你追。圖／動物園提供
石虎寶寶量體重時一定要記得加蓋，不然牠就跑給你追。圖／動物園提供

北市動物園幫動物量體重方法百百種，園方依據動物習性、體型大小等，發展出各種不同的測量方式，但是遇到戒心比較重的動物，園方還得再另尋他法，像是石虎就必須趁牠們吃飯時才能順便測量體重。

動物園表示，對於一些體型較大的草食性動物，會架設保定架，並在保定架中間增設地磅，再引導動物走入保定架裡去，就能測到牠們的體重。例如超大噸位的非洲象，在通往室外活動場的通道兼保定架中，地面上就設置了大型地磅，保育員只要在非洲象經過通道時讓牠們稍作停留，就可以輕鬆測量到牠們的體重。

對於體型較小的動物以及動物寶寶們，如石虎寶寶、小貓熊寶寶、水獺寶寶、穿山甲、樹獺等，保育員會把牠們放進箱盒裡去秤重，最後再扣掉箱盒重，就可以得到正確的體重。

動物園表示，大貓熊「圓寶」小時候也是使用「盒裝秤重法」，隨著牠越長越大早已裝不下，現在的「圓寶」跟媽媽一樣是用地磅量體重。

動物園表示，有些動物透過親近訓練，與保育員培養良好的關係，無尾熊測量體重時，可以乖乖坐在保育員的手臂上，由保育員抱著一同上秤。還有一些動物也是透過訓練與食物引誘的方式，鸚鵡的特製體重機上架了樹枝棲架，在食物的引誘之下，就會依照保育員的指示，自動就位量體重；石虎是警戒心很高的動物，想要把牠們抱到秤上是不可能的事，所以保育員在秤上擺了食物引誘，等到石虎開始吃飯就能順便測量到體重。

還有其他有趣的量體重方式，例如要測量龜寶寶的體重時，會把牠們放在一個圓柱體上，這樣就不怕龜寶寶亂跑，得以快速又順利的完成測量。

體型較大的草食性動物，通常會架設保定架再搭配地磅來測牠們的體重。圖／動物園提供
體型較大的草食性動物，通常會架設保定架再搭配地磅來測牠們的體重。圖／動物園提供
讓鱷魚自己進到水管裡，就可以幫牠放上磅秤。圖／動物園提供
讓鱷魚自己進到水管裡，就可以幫牠放上磅秤。圖／動物園提供

石虎 動物園

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