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候鳥過境季到 東方澤鵟現身茄萣濕地

中央社 / 高雄12日電

繼上個月紫鷺、池鷺及彩䴉等候鳥在茄萣濕地現蹤，過境鳥東方澤鵟也在9日報到，吸引不少鳥友趁國慶連假前往拍攝，高雄工務局提醒民眾追鳥時應保持適當距離。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿表示，東方澤鵟在9日報到茄萣濕地，國慶日當天更一次出現3隻，適逢連假，鳥友聞訊後紛紛到現場架起相機，拍到欲罷不能。

工務局說明，東方澤鵟屬於秋季過境猛禽，喜歡低空飛行捕食小鳥、老鼠等小動物，每年必訪茄萣濕地，9日現蹤的是今年秋天在茄萣濕地記錄到的第1隻。

工務局說，除了觀賞上個月抵達的紫鷺、池鷺及彩䴉等珍稀候鳥和新報到的東方澤鵟，近期也記錄到4隻亞成鳥的水雉在賞鳥屋前草原區玩耍滯留超過了10天，市民朋友可以好好觀察水雉冬羽與繁殖羽的不同。

工務局也提醒，欣賞美麗的過境嬌客時請保持適當距離，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」等原則，共同守護地球的自然資源並維護永續生態。

濕地 高雄市

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