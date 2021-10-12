動物醫院給安樂死狗狗準備的「最後晚餐」：上路前必須品嚐

讓壽命短短十幾年的貓狗好好地離開是每個飼主的心願，有時必須用安樂死的方式讓因病或意外受苦的寵物早點解脫。美國一間獸醫院準備了巧克力給即將安樂死的毛孩，希望牠們在上天堂前能體會巧克力的美味。

美國阿拉巴馬州一間動物醫院「Smiths Station」上個月在臉書PO出一張裝著滿滿Hershey's巧克力的玻璃罐，罐子上印有「道別之吻」（Goodbye kiss），貼文寫道：「這瓶是為了預約安樂死的寵物準備的…因為狗狗上天堂前必須嚐嚐巧克力的滋味」。

為安樂死狗狗準備的巧克力。圖取自臉書

這篇「最後的晚餐」貼文獲得近7萬個讚、上萬網友留言，不少人也分享要送自家毛孩最後一程前，給牠們吃冰淇淋蛋糕、巧克力醬等平常不能餵食的食物，讓牠們帶著美好的回憶上路。

巧克力對狗狗來說是禁忌的食物，巧克力含有可可鹼和咖啡因，會傷害寵物的中樞神經，誤食會出現上吐下瀉、抽搐、心跳加快、昏迷的症狀，嚴重者死亡，可說是相當致命的食物。除此之外，同樣含咖啡因的東西像茶、咖啡、可樂、熱可可都不能給貓狗吃。