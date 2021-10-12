快訊

直播／今本土+0！4例確診皆為境外移入、無死亡個案

台中驚傳首例BNT打後猝死！62歲男打後9天不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行動自如牧羊犬養近1年後診出「全盲」權威醫驚呼：醫學奇蹟

聯合新聞網 / 綜合報導
雙眼全盲的牧羊犬行動自如。圖取自鏡報
雙眼全盲的牧羊犬行動自如。圖取自鏡報

是本能還是第六感？一隻牧羊犬在被領養近一年才被發現雙眼全盲，但是平常的行動完全看不出來，能夠正常生活和玩耍，被譽為「醫學上的奇蹟」引發話題。

鏡報報導，英國東部劍橋郊外的69歲婦人珍（Jane Downes）在去年二月從動物收容所帶回一隻邊境牧羊犬「戴夫」，年齡約5～7歲。戴夫平常看起來完全沒異狀，呼喚牠會跑過來、也會和其他狗狗一起玩耍。在家有時會碰撞到東西，但飼主認為可能是對牧羊犬而言室內空間太小了。

飼養戴夫9個月後，珍帶牠去寵物店時，戴夫絆到台階，店家提醒戴夫眼睛可能有問題。帶去給獸醫檢查意外發現戴夫的眼睛「全盲」，視網膜未長全、對光線沒反應，代表牠從出生就看不到了。

這個結果讓醫生和飼主都相當吃驚，珍說她把戴夫帶回家的那天，戴夫還自己跳上車的後座。珍敘述戴夫的日常生活，能直接走向牠的食物，也能追逐其他狗狗，走路還會避開水坑。雖然偶爾會撞到東西，但牠毫不在意，會繼續前進。

珍向劍橋大學的權威眼科獸醫師David Williams求助，他給戴夫進行了兩項障礙挑戰測試，戴夫皆輕易通關。David表示戴夫在走動時彷彿像是看得見，就像擁有其他的感覺器官一般。自己從業33年還有許多不知道的事，無法解釋戴夫的現象是為什麼，簡直是醫學上的奇蹟。

獸醫師 劍橋 寵物 動物收容所 寵物知識

延伸閱讀

從沒忘記你！狗手足被不同人認養 10個月後偶遇急奔對方抱緊緊

袋鼠呆站湖中疑凍僵被困！獲救上岸沒逃跑 1個動作感謝暖男恩人

台灣目前最夯的狗是誰？網狂指「牠」：乖又不會亂叫

相關新聞

愛犬平時溫和突咬人？獸醫提醒：恐是脊椎關節老化徵兆

溫和犬隻被摸卻想咬人，可能是關節老化。板橋中山國小認養校犬「布丁」非常親人，深受師生喜愛，但最近學校師生發現若摸布丁背部...

行動自如牧羊犬養近1年後診出「全盲」權威醫驚呼：醫學奇蹟

是本能還是第六感？一隻牧羊犬在被領養近一年才被發現雙眼全盲，但是平常的行動完全看不出來，能夠正常生活和玩耍，被譽為「醫學上的奇蹟」引發話題。

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

彩色蛙單手指天大秀經典電影POSE 網友讚：明星架勢十足喔

大自然許多動物，都是以四肢行走跑跳，和人類相當的不同。然而，有時他們卻也會擺出彷彿人類般的姿勢，更顯得妙趣橫生。最近一位日本網友所貼出來的照片，就反映了這件事。

梅花鹿復育／梅花鹿屬「家畜」 管理燙手山芋

梅花鹿復育野放有成，但如今數量過多卻也造成生態危機。偏偏梅花鹿早年因由人工復育，被農委會視為「家畜」，跟「四隻腳」的豬、...

梅花鹿復育／動保團體：撲殺不負責任

梅花鹿復育成功卻帶來環境生態危機。動保團體建議，首要之務是釐清梅花鹿定位，可從透過控制梅花鹿繁殖達成減量效果，或可以電網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。