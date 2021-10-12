行動自如牧羊犬養近1年後診出「全盲」權威醫驚呼：醫學奇蹟

是本能還是第六感？一隻牧羊犬在被領養近一年才被發現雙眼全盲，但是平常的行動完全看不出來，能夠正常生活和玩耍，被譽為「醫學上的奇蹟」引發話題。

鏡報報導，英國東部劍橋郊外的69歲婦人珍（Jane Downes）在去年二月從動物收容所帶回一隻邊境牧羊犬「戴夫」，年齡約5～7歲。戴夫平常看起來完全沒異狀，呼喚牠會跑過來、也會和其他狗狗一起玩耍。在家有時會碰撞到東西，但飼主認為可能是對牧羊犬而言室內空間太小了。

飼養戴夫9個月後，珍帶牠去寵物店時，戴夫絆到台階，店家提醒戴夫眼睛可能有問題。帶去給獸醫檢查意外發現戴夫的眼睛「全盲」，視網膜未長全、對光線沒反應，代表牠從出生就看不到了。

這個結果讓醫生和飼主都相當吃驚，珍說她把戴夫帶回家的那天，戴夫還自己跳上車的後座。珍敘述戴夫的日常生活，能直接走向牠的食物，也能追逐其他狗狗，走路還會避開水坑。雖然偶爾會撞到東西，但牠毫不在意，會繼續前進。

珍向劍橋大學的權威眼科獸醫師David Williams求助，他給戴夫進行了兩項障礙挑戰測試，戴夫皆輕易通關。David表示戴夫在走動時彷彿像是看得見，就像擁有其他的感覺器官一般。自己從業33年還有許多不知道的事，無法解釋戴夫的現象是為什麼，簡直是醫學上的奇蹟。